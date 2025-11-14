SONDAGGIO - Italia a rischio esclusione dai Mondiali: per colpa di chi?

Anche questa volta gli Azzurri rischiano di stare a casa dai Mondiali. Sul banco degli imputati ci sono tutti: giocatori, sistema, sfiga etc

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Dunque l’Italia, a meno di situazioni al momento impensabili tipo la vittoria per 9-0 sulla Norvegia o cose imprevedibili, va al torneo di ripescaggio per evitare di guardarsi il terzo Mondiale dalla poltrona di casa. Quindi il sondaggio di oggi è cercare di individuare un colpevole

Facciamo un minimo di recap. L’Italia, numero 9 del ranking Fifa e 4 volte campione del Mondo, era testa di serie, in un girone di Qualificazione sulla carta abbordabilissimo con: Norvegia (che non va ai Mondiali da quasi 30 anni), Israele (che deve giocare sempre in trasferta), Moldova ed Estonia (che stanno entrambe in quarta fascia). Nella Norvegia c’è però un grande campione come Haaland, che detto tra noi un paio di finali di Champions fa fu cancellato dal campo da Acerbi quasi 40enne… L’Italia di Spalletti, già uscita malissimo dagli Europei e senza tanti titolari, va in Norvegia a fine stagione – subito dopo la rovinosa finale di Champions – e sotto un diluvio universale, viene umiliata dai vichinghi che ne fanno 3 e potrebbero segnarne anche di più.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una sconfitta che prelude al siluramento di Spalletti e lascia presagire che sarà un torneo di Qualificazione amaro: si vede chiaramente che le avversarie sono pochissima cosa e infatti gli scandinavi non sbagliano mai e arrivano all’ultima gara in Italia in una posizione pressoché inattaccabile. Possono anche perdere perché hanno una differenza reti complessiva talmente favorevole che dovrebbero prenderne 9, cosa che capitava un secolo fa, ma l’Italietta attuale che fa a stento 2 gol nei minuti di recupero in Moldova, sarà già tanto se porterà a casa un risultato positivo. Il resto lo sappiamo: l’Italia, con Gattuso subentrato in panca, le ha vinte tutte, ha fatto 18 punti e ha conquistato il secondo posto e dovrà partecipare per la terza volta al terribile torneo di spareggio nel quale non ha mai avuto fortuna e che affronta sempre con il tono dimesso di chi pensa di essere lì per una ingiustizia. E infatti nella storia ha beccato avversarie più scarse ma motivatissime che la hanno infilzata senza pietà. Stavolta però possiamo almeno appellarci alla cazzimma di Gattuso che forse è l’unico che ci crede ancora.

Le sventure azzurre danno il la allo sport più praticato dagli italiani: allestire tribunali social per cercare colpevoli e rifilare la colpa a qualcuno. E in questo sondaggio abbiamo messo tutti i principali capi d’accusa: