SONDAGGIO - Juve disastrosa con il Galatasaray: chi è il colpevole?

Chi ha le maggiori colpe nella brutta sconfitta della Juve in Champions sul campo del Galatasaray?

Registrati a Virgilio Sport per partecipare al sondaggio Se non lo sei ancora, bastano pochi click (ed è totalmente gratuito) Registrati Hai già un profilo? Accedi

La solita Juve di Champions. La solita Juve di Spalletti: bella per un tempo, poi il nulla. La solita Juve di questi ultimi giorni: bella finché gioca in 11 , poi arriva una somma di ammonizioni, resta in 10 e tutto il castello di carte va per aria. La sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray è epocale per le dimensioni, impensabile dopo il primo tempo e significa che già a febbraio la Juve non ha nessun obiettivo vero da raggiungere. E in questo caso è inevitabile iniziare la caccia al colpevole. Spalletti finisce suo malgrado sul banco degli imputati: lui il gioco lo sta dando, l’identità la sta costruendo, ma i risultati delle ultime partite sono impressionanti. Qualcosa oggettivamente non va e lui in Turchia qualche errorino probabilmente lo ha commesso. Di fatto c’è che i giocatori sono quelli che sono e più tanto nemmeno un allenatore in gamba come Lucianone può ricavarci. Se poi ci aggiungiamo che la squadra resta spesso in 10 o per “errori” arbitrali o per follia di qualche comprimario tipo Cabal, il risultato è compromesso specie se contro un avversario che come fronte offensivo poteva schierare Osimhen-Icardi-Lang-Sanè gente che nella Juve attuale sarebbe titolare inamovibile. Metteteci pure una società che, dopo i fattacci di Milano, dal rigor mortis improvvisamente si è messa a sbraitare in modo assurdo contro “il sistema” creando quindi ulteriore nervosismo in un gruppo che non brilla per personalità. I più inguaribili amanti di quella che fu la Vecchia Signora, potranno aggrapparsi anche alla sfortuna, che effettivamente nell’ultimo periodo ci sta mettendo del suo: prima ha regalato un sorteggio durissimo contro un avversario di grande livello, poi alla vigilia ha costretto la Juve a farsi una battaglia in 10 contro 11 contro l’Inter ed è finita come sappiamo, poi ha privato la squadra di tutti gli attaccanti in rosa, infine ha azzoppato il baluardo difensivo (Bremer) l’unico che potesse mettere un argine alla potenza di fuoco del Galatasaray e infatti uscito lui, il disastro. Insomma la caccia al colpevole è aperta. Secondo voi chi è?

VIRGILIO SPORT