Sondaggio Juve: i tifosi scelgono tra Conte e Allegri

Negli ultimi giorni sembra esserci un piccolo conflitto in atto, con Conte e Allegri che si mandano frecciatine. La verità è che uno potrebbe prendere il posto dell’altro sulla panchina della Juventus, nonostante la corte di tanti altri club che rimarrebbero a bocca asciutta. L’ex commissario tecnico della nazionale potrebbe dunque davvero tornare alla guida del team che ha riportato in alto dopo tanti anni di oscurità post-Calciopoli.

Bisogna ringraziare – Chi pensava che i tifosi juventini fossero tutti pro-Conte si sbaglia di grosso. Sui social sono in tanti schierati col tecnico livornese. Si leggono commenti come “Vicino il divorzio tra Allegri e la Juve. Uno degli allenatori più vincenti di sempre che verrà salutato come se fosse un perdente. Mah” ma soprattutto post di ringraziamento come “A chi ti fa vivere sogni devi solo dire grazie. Ti voglio bene Max” e “Comunque vada lui ci ha fatto vivere dei sogni io lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto in questi anni, va salutato e ringraziato come si deve “.

Ritorno al futuro – Si tornerebbe al passato con Conte, ma è un passato vincente. E tanti juventino lo sanno e scrivono commenti come “Caro Presidente, se Pep e Klopp sono chimere, ricordiamoci che Conte vinceva con Vucinic e Matri, anche contro un Milan di Allegri tecnicamente superiore. La prego, ci liberi da Allegri, ha già dato ciò che poteva dare da allenatore mediocre qual’è” e “Il ritorno di Conte significherebbe solo una cosa: torna per vincere la Champions“

SPORTEVAI | 09-05-2019 10:36