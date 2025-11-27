SONDAGGIO - La Ferrari dovrebbe mandare via Hamilton e/o Leclerc?

Dopo l'ennesima stagione deludente cosa dovrebbe fare il Cavallino con i due piloti attualmente al volante delle Rosse?

Un altro mondiale di F1 è andato in archivio e per l’ennesima volta la Ferrari ha floppato. Partita con il solito ruolo di prima donna, sono bastati pochi gp per rendersi conto che fosse destinata a fare la comprimaria. Ma sul banco degli imputati ci sono come sempre i piloti, colpevoli di avere commesso qualche errore di troppo, di aver mancato le poche occasioni di gloria anche per mancanza di quel guizzo che fa la differenza, di non avere la fame di vittoria che hanno i grandi, insomma di non essere da Ferrari. Quest’anno la Rossa non è stata il massimo della affidabilità ma da due come Hamilton e Leclerc era lecito aspettarsi decisamente molto di più di uno zero spaccato nella casella delle vittorie stagionali. Giusto quindi porsi la domanda se sia sensato proseguire con questi piloti oppure se sia tempo di cambiare: magari salutare Hamilton che non ha spostato gli equilibri come qualcuno aveva provato a pronosticare oppure Leclerc che dopo una vita al Cavallino non è mai diventato il campione che si credeva. Via tutti e due? Confermarne uno solo? Tenerli entrambi? Tu che faresti?