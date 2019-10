SONDAGGIO - Pioli è l'allenatore giusto per rilanciare il Milan?

E’ durata 7 partite l’avventura di Marco Giampaolo alla guida del Milan. Il magro bottino di 9 punti in classifica ha condannato all’esonero il tecnico abruzzese arrivato sotto la Madonnina con la fama di profeta del bel gioco e grande valorizzatore di giocatori mediocri o sul viale del tramonto.

Purtroppo in questo primo scorcio di stagione il Milan ha continuato a vivacchiare alternando prestazioni inguardabili a vittorie soffertissime. Il Diavolo ha deciso, nonostante la vittoria sul campo del Genoa, di silurare il suo mister e di virare su Stefano Pioli. Recente profeta alla Fiorentina ma anche pessimo traghettatore dell’Inter pre Spalletti. I tifosi rossoneri sono già sul piede di guerra e hanno iniziato a contestare piuttosto apertamente questa scelta della società.

Oltre ai trascorsi nerazzurri, ai tifosi del Diavolo non convince la decisione del tandem Maldini-Boban di puntare su un tecnico non percepito né come un grande leader né come un vincente. In effetti nel palmares del mister parmigiano di trofei ce ne sono pochi e non ha la fama del sergente di ferro alla Gattuso. In questo sondaggio chiediamo a tutti i tifosi (non solo ai milanisti) quale allenatore sarebbe più giusto.

VIRGILIO SPORT | 09-10-2019 10:17