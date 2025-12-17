SONDAGGIO - Qual è l'impresa sportiva più indimenticabile del 2025?

Da Sinner re di Wimbledon al volley azzurro sul tetto del mondo, dal Napoli campione a Norris asso dei motori: per cosa ricorderai il 2025 sportivo?

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il 2025 va in archivio e si porta in dote alcune imprese sportive pazzesche. Qual è quella che ti ha impressionato, emozionato, appassionato e ingrifato di più?

Il 2025 può essere ricordato per le imprese sui campi di tennis di Jannik Sinner che ha conquistato non solo l’Australia, ma anche e soprattutto è diventato re di Wimbledon, riuscendo in un impresa mai riuscita a nessun tennista italiano. Il fenomeno altoatesino però, arrivato stremato a fine stagione (dopo aver vinto pure le Atp Finals…) ha dovuto dare forfait a Bologna per le finali di Coppa Davis. Gli Azzurri, pur privi anche dell’altro top 10 Musetti, hanno messo in campo talento, cuore e grinta e sono riusciti nell’impresa di tingere di tricolore l’insalatiera più preziosa del tennis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Italia si scopre fenomenale anche nella pallavolo. Alle due squadre azzurre, sia quella femminile plasmata da Velasco, sia quella maschile sotto la guida di Fefè de Giorgi, riescono nell’impresa di vincere il Mondiale nello stesso anno. Un trionfo epocale e senza precedenti.

Il 2025 ha consegnato agli annali il quarto scudetto del Napoli, stavolta con l’imbattibile Conte in panchina, ma anche la prima Champions League del Paris Saint Germain. Quella che fino a quest’anno era considerata l’eterna incompiuta capace solo di mettere assieme top player senza nessun filo logico, ha stravinto la coppa più prestigiosa giocando un gran calcio: ne sa qualcosa l’Inter, incappata in una serata con i parigini veramente “ingiocabili”. Il calcio ha consegnato anche storie al limite della fantascienza: in vista dei Mondiali 2026 non solo l’Italia per l’ennesima volta non ha superato la fase a gironi, ma ha dovuto assistere all’esplosione di realtà calcistiche quasi sconosciute come Curacao e Capo Verde, che dal niente sono riuscite a qualificarsi per la massima competizione calcistica internazionale, realizzando dei piccoli ma grandi miracoli sportivi.

Anche i motori hanno regalato imprese non indifferenti. In F1 la prima volta di Lando Norris, che al termine di un avvincente testa a testa con il cannibale Max Verstappen, si è aggiudicato il titolo di campione del mondo. Così come nelle due ruote lo spagnolo Marc Marquez è tornato a trionfare a modo suo, dopo un lungo infortunio, entrando così definitivamente nell’olimpo dei più grandi di sempre. Sempre a due ruote, ma senza motore, nel ciclismo non possono passare sotto traccia le incredibili vittorie di Tadej Pogacar che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere azzerando tutti i propri avversari. Stiamo parlando del più grande ciclista di tutti i tempi? Presto per dirlo ma la strada sembra quella.