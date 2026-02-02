SONDAGGIO - Quale delle big esce rafforzata dal calciomercato invernale?

Le squadre top del campionato hanno cercato di sistemarsi in vista del finale di stagione: chi ha agito meglio?

Il mercato invernale si è chiuso e, come tutti sospettavano, il grande botto non c’è stato. Tutti si aspettavano che la Juve e il Milan pigliassero il centravanti di cui tanto avevano bisogno, che l’Inter rinforzasse ulteriormente la rosa o che il Napoli facesse qualche ritocchino. Invece è andato tutto al contrario. Un mese di ipotesi, suggestioni, voci, affari dati per fatti dai saputoni del calciomercato e poi? Niente o quasi. Riassumendo al massimo:

La Juve , che è stata accostata praticamente a ogni centravanti possibile, ha preso in prestito un terzino di riserva dal Bologna e un altro dribblomane fermo da qualche mese in Ligue1. Soldi ce ne sono pochi, il fairplay incombe e quindi solo scambi o prestiti.

Il Milan che si era avventata sul gigantesco Fullkrug ancora prima che iniziasse la sessione, avrebbe – secondo "radio mercato" – osato qualsiasi astuzia per sedurre un attaccante di peso e alla fine quando aveva praticamente preso Mateta, lo ha scartato alle visite mediche (replica della vicenda Boniface di quest'estate). Quindi tutto come prima.

L' Inter , che onestamente di rinforzi non ha bisogno, sempre secondo i "bene informati, sarebbe stata sul punto di comprare chiunque e avrebbe avuto la fila alla porta per prendersi a peso d'oro Frattesi (la cui cessione era la chiave per avviare acquisti cash in questa sessione) e invece niente di fatto: un paio di acquisti di prospettiva.

Il Napoli , che aveva speso un patrimonio in estate, avrebbe dovuto sistemare giusto qualcosina… e invece ha praticamente rinnegato il mercato estivo cedendo Lang, Lucca, Marianucci e poco ci mancava che ci aggiungessero qualcun altro. Sono però arrivati tre giovani molto talentuosi, uno dei quali Giovane è stato tra i pochi volti nuovi del campionato con la maglia del Verona.

Alla fine quella che ha agito di più sul mercato è stata la sempre morigerata Roma , che per accontentare il suo mister ha portato a casa ben 4 attaccanti tutti diversi tra loro che dovrebbero colmare la evidente lacuna che la squadra giallorossa ha nel fare gol.

, che per accontentare il suo mister ha portato a casa ben 4 attaccanti tutti diversi tra loro che dovrebbero colmare la evidente lacuna che la squadra giallorossa ha nel fare gol. Il Como, che va inserito tra le big di questo campionato, non si è praticamente mosso ma già il fatto di aver confermato tutti i suoi giovani fenomeni, è un bel colpo.

Quindi tirando le somme, chi è uscito meglio da questo (avaro) calciomercato di riparazione? A voi la scelta, votando il nostro sondaggio

