SONDAGGIO - Quale delle big esce rafforzata dal calciomercato invernale?

Il mercato invernale si è chiuso e, come tutti sospettavano, il grande botto non c’è stato. Tutti si aspettavano che la Juve e il Milan pigliassero il centravanti di cui tanto avevano bisogno, che l’Inter rinforzasse ulteriormente la rosa o che il Napoli facesse qualche ritocchino. Invece è andato tutto al contrario. Un mese di ipotesi, suggestioni, voci, affari dati per fatti dai saputoni del calciomercato e poi? Niente o quasi. Riassumendo al massimo:
- La Juve, che è stata accostata praticamente a ogni centravanti possibile, ha preso in prestito un terzino di riserva dal Bologna e un altro dribblomane fermo da qualche mese in Ligue1. Soldi ce ne sono pochi, il fairplay incombe e quindi solo scambi o prestiti.
- Il Milan che si era avventata sul gigantesco Fullkrug ancora prima che iniziasse la sessione, avrebbe – secondo “radio mercato” – osato qualsiasi astuzia per sedurre un attaccante di peso e alla fine quando aveva praticamente preso Mateta, lo ha scartato alle visite mediche (replica della vicenda Boniface di quest’estate). Quindi tutto come prima.
- L’Inter, che onestamente di rinforzi non ha bisogno, sempre secondo i “bene informati, sarebbe stata sul punto di comprare chiunque e avrebbe avuto la fila alla porta per prendersi a peso d’oro Frattesi (la cui cessione era la chiave per avviare acquisti cash in questa sessione) e invece niente di fatto: un paio di acquisti di prospettiva.
- Il Napoli, che aveva speso un patrimonio in estate, avrebbe dovuto sistemare giusto qualcosina… e invece ha praticamente rinnegato il mercato estivo cedendo Lang, Lucca, Marianucci e poco ci mancava che ci aggiungessero qualcun altro. Sono però arrivati tre giovani molto talentuosi, uno dei quali Giovane è stato tra i pochi volti nuovi del campionato con la maglia del Verona.
- Alla fine quella che ha agito di più sul mercato è stata la sempre morigerata Roma, che per accontentare il suo mister ha portato a casa ben 4 attaccanti tutti diversi tra loro che dovrebbero colmare la evidente lacuna che la squadra giallorossa ha nel fare gol.
- Il Como, che va inserito tra le big di questo campionato, non si è praticamente mosso ma già il fatto di aver confermato tutti i suoi giovani fenomeni, è un bel colpo.
Quindi tirando le somme, chi è uscito meglio da questo (avaro) calciomercato di riparazione? A voi la scelta, votando il nostro sondaggio
VIRGILIO SPORT