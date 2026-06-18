SONDAGGIO - Quale squadra ti ha impressionato e ti è piaciuta di più (fin qui)?

Dopo le prime partite qual è la squadra che ti è piaciuta di più come gioco, personalità e qualità?

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Il primo turno della fase a gironi dei Mondiali si è concluso ed è già tempo di verdetti. Alcune cosiddette big hanno già messo le cose in chiaro giocando con forza e personalità, altre si sono un po’ nascoste complici la preparazione atletica, la stanchezza, l’emozione dell’esordio e il caldo torrido che livella molto i valori. Qualche squadra ha impressionato per il bel gioco, qualche altra ha messo in mostra delle individualità incredibili.

La Francia pur giocando contro uno squadrone come il Senegal ha già impressionato facendo capire di essere la grande favorita per vittoria finale: ha sofferto un pochino nel primo tempo, poi nel secondo ha iniziato a far sul serio e la vittoria (larga) è arrivata senza problemi. Argentina e Germania hanno vinto in scioltezza ma contro avversari molto modesti. Ha impressionato anche l’Inghilterra che aveva di fronte un’avversaria ostica come la Croazia e la ha servito 4 gol mettendo in mostra la qualità del duo Kane-Bellingham che minaccia di essere un fattore dominante.

La Norvegia ha confermato di essere una macchina da gol con un gioco travolgente e alcune individualità top. La Svezia, arrivata come al solito ai Mondiali per grazia ricevuta, ha dalla sua un attacco di alto livello e lo ha confermato alla grande. Tra quelle che hanno impressionato non può mancare il Marocco che contro il Brasile ha fatto un partitone e avrebbe anche meritato più del pareggio. Presto si capirà quanto sia merito dei giocatori magrebini e quando sia demerito di una nazionale verdeoro apparsa lontana parente della favorita d’obbligo delle edizioni degli anni passati. Oggi sembra una nobile decaduta, ma con tanti margini di miglioramento possibili.

Anche la Spagna non ha fatto sfracelli, cozzando contro la difesa all’arma bianca dei tenaci capoverdiani: ma ormai sappiamo che gli iberici partono sempre lentamente poi vanno in crescendo fino a diventare ingiocabili. Infine si potrebbe anche essere rimasti impressionati dalle cosiddette squadre minori: Australia, Congo, Capo Verde, Austria, Giordania, Giappone etc che hanno giocato belle partite, fatto bei gol e calamitato l’attenzione degli appassionati. Per contro i puristi del bel gioco, molto probabilmente, non saranno rimasti soddisfatti da nessuna squadra e magari rimpiangono i Mondiali di qualche anno fa quando partecipavano anche gli Azzurri…