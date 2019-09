Sondaggio Rai scatena l'ironia dei tifosi della Juve sul web

Domenica sera ci sarà Inter-Juventus e l’impressione netta dopo le prime giornate è che questo duello durerà fino alla fine della stagione. Con il Napoli che sta alla finestra per il momento, nerazzurri e bianconeri sembrano i maggiori candidati a contendersi lo scudetto. Se però fino a qualche mese fa – e per otto anni di fila – la domanda era sempre la stessa, ovvero chi può essere l’anti-Juve, stavolta c’è chi ha invertito l’ordine degli addendi.

IL SONDAGGIO – Alla Domenica Sportiva è stato proposto il sondaggio social di Raisport e non si è parlato di anti-Juve, bensì di anti-Inter, come se fosse la squadra di Conte quella favorita in assoluto nonostante il dominio delle ultime 8 stagioni del club bianconero.

IL TWEET – Così nel corso del programma è stato lanciato il sondaggio per i tifosi a casa con questo tweet: “Dopo la sesta giornata di SerieA è la Juventus l’anti-Inter?”.

LE REAZIONI – I tifosi della Juve sono rimasti attoniti nel leggere la domanda: “A volte mi viene da pensare che RaiSport e RaiDue possano essere l’anti 7GOLDTV Succede anche a voi?” o anche: “Sembra che vogliano aspettare a consegnarlo, forse ci fan giocare lo scontro diretto”, oppure: “No no, il Napoli è l’anti-Inter. La Juventus deve accontentarsi della. salvezza comoda”.

L’IRONIA – Commenti ironici arrivano a decine sui social: “Mi fa piacere che pensiate così bene della Juve, neo promossa in serie A, ma non credo che la squadra sia pronta per ora” o anche: “Sinceramente non vedo come si possa impensierire un’Inter ormai lanciatissima. Mancano solo 32 gare, 96 unti in palio e i 2 punti di vantaggio sono un margine più che rassicurante per una squadra abituata da anni a gestire queste situazioni. Va bene così?”.

INCREDULI – I fan bianconeri non credono ai loro occhi: “8 scudetti,tra le prime 8 d’Europa stabilmente. Siamo l’anti di una squadra che non arriva tra le prime 3 da 8 anni” o anche: “Cioè ma i sondaggi chi li scrive? Sbirulino aveva contenuti più ragionati”.

LA PROVOCAZIONE – Tutti a senso unico i pareri via twitter: “Fino a giugno la Juve sarà campione d’Italia. Quindi, al massimo, l’Inter può essere l’antiJuve” o anche: “Scusate ma fino a prova contraria chi ha vinto gli ultimi 8 scudetti si chiama Juventus. Forse la domanda dovevate farla al contrario ma ci arriverete domani forse” e infine: “Penso di sì, secondo me la Juventus potrebbe essere l’anti-Inter. Ma non voglio sbilanciarmi troppo, meglio essere prudenti, è ancora presto per giudicare una squadra inesperta, piena di incognite, interrogativi, punti deboli e solo otto scudetti consecutivi”.

SPORTEVAI | 30-09-2019 09:40