SONDAGGIO - Secondo te è più forte Sinner o Alcaraz?

Con l’inizio dello US Open il mondo del tennis è tornato a interrogarsi su chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia il giocatore più forte tra gli uomini. Da ormai un paio di stagioni i due sono infatti i dominatori indiscussi del circuito, tanto che si sono spartiti gli ultimi sette slam e probabilmente faranno altrettanto a New York.
Jannik e Carlos, per quanto similmente dominanti, sono però due giocatori molto differenti, aspetto che rende ancor più complicato stabilire chi tra i due sia effettivamente il giocatore più forte, in caso esista. Da un lato Sinner è un giocatore molto più solido dal punto di vista mentale e più continuo e regolare, capace di schiacciare da fondo i campo i propri avversari che rimangono inerti davanti alle sue fucilate che fa partire, caratteristiche che gli ha permesso di salire al numero 1 al mondo e di rimanerci per oltre un anno di seguito.
Alcaraz al contrario è più facile che incappi in giornate no senza trovare una reazione – anche se nel 2025 ha compiuto enormi progressi anche da questo punto di vista -, ma possiede un gioco certamente più spettacolare rispetto all’altoatesino e soprattutto la capacità di alzare in maniera significativa il proprio livello contro i propri principali rivali e quando la sfida entra più nel vivo, cosa che ha dimostrato in più occasioni nei match con Sinner (i tie break decisivi delle finali di Pechino e Roland Garros ne sono un esempio lampante), contro cui è infatti in vantaggio per 9 vittorie (8 se non si conta la finale di Cincinnati che praticamente non si è giocata) a 5 nel circuito maggiore.
La cosa certa è che entrambi, anche grazie proprio alle loro differenze, stanno facendo un gran bene al tennis mondiale, arricchendolo, attraendo nuovi appassionati e spettatori e, soprattutto, riuscendo nell’impresa di non far sentire la mancanza di due leggende come Roger Federer e Rafael Nadal.