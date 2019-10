Sondaggio Sportmediaset, tifosi Inter ironici sul web

La sconfitta subita in casa contro la Juventus ha leggermente minato le convinzioni del popolo nerazzurro ma nonostante tutto è innegabile che per la lotta scudetto c’è in corsa anche l’Inter. L’idea di molti addetti ai lavori è che ci sia però ancora un po’ di distanza rispetto alla squadra allenata da Maurizio Sarri, quindi lo staff dirigenziale del club meneghino dovrà fare ancora qualche sacrificio.

A caccia del bomber – Si è capito che Antonio Conte vuole rinforzi, quindi si punta ad un attaccante. Sono vari i nomi che si sono fatti per il reparto avanzato, considerato anche il fatto che Alexis Sanchez si è infortunato seriamente e sebbene tornerà fra tre mesi non è dato sapere in che condizioni sarà quando potrà nuovamente calcare il rettangolo verde.

Sondaggio strano – Ecco quindi che Sportmediaset ha chiesto ai sostenitori nerazzurri chi preferirebbero come rinforzo offensivo, offrendo come opzioni oltre a Giroud e Ibrahimovic l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna. La cosa ovviamente ha scatenato l’ironia non soltanto dei tifosi nerazzurri ma anche di quelli delle altre squadre. Gli interisti hanno commentato con frasi del tipo “Lasagna ovviamente, preferiamo la cucina nazionale!”.

Romelu pensaci tu – Indipendentemente da chi potrà arrivare nella finestra di mercato di gennaio è evidente che la squadra ha bisogno di tornare a fare punti per non alimentare diffidenze. Il prossimo impegno di campionato del resto sarà complicato, in trasferta nel lunch-match contro il Sassuolo, e per scardinare la difesa neroverde l’arma principale sarà nuovamente il gigante belga Lukaku.

SPORTEVAI | 17-10-2019 12:55