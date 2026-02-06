SONDAGGIO - TotOlimpiadi: come andrà a Milano Cortina? Sarà successo o flop?

Registrati a Virgilio Sport per partecipare al sondaggio Se non lo sei ancora, bastano pochi click (ed è totalmente gratuito) Registrati Hai già un profilo? Accedi

Le Olimpiadi di Milano Cortina saranno dal punto di vista, strettamente sportivo, saranno un grande successo o saranno una amara delusione? Sicuramente la squadra azzurra è molto nutrita, piena di talenti di tutte le età e in tutte le discipline e può contare sul fattore casa che di solito alle Olimpiadi fa la differenza. Nella squadra italiana ci sono campioni e campionesse eccezionali (dalla Brignone alla Goggia, dalla Fontana a Pellegrino solo per fare qualche nome) e per loro gareggiare sulla neve o il ghiaccio di casa, con il pubblico largamente favorevole, potrebbe dar loro quel quid in più per andare oltre le proprie potenzialità e ottenere risultati incredibili. Però tutta queste aspettative possono tradursi in una grande pressione, che per atleti serissimi e preparatissimi ma abituati a gareggiare davanti a poche centinaia di spettatori, senza giornalisti e telecamere, senza le tv a trasmettere la gara a milioni di persone, potrebbero trasformarsi in un peso insostenibile. E poi ci sono sempre variabili non ponderabili come la fortuna, il comportamento degli avversari, il meteo più o meno avverso, gli arbitraggi che fanno discutere tantissimo non solo nel calcio. Serve che tutto vada nel verso giusto ma soprattutto che il nostro team dimostri di essere di ghiaccio e non squagliarsi come neve al sole. Non resta che guardare le gare e fare tutto il tifo possibile. Tu che risultato ti senti per queste Olimpiadi? Successione e flop? Vota il nostro sondaggio.

