SONDAGGIO - Tra Milan, Roma, Como e Juve chi meriterebbe di più un posto in Champions?

Quattro squadre per due posti in Champions League: quale di queste per gioco e qualità è più giusto che entri nell'elite europea?

A 90 minuti dalla fine del campionato resta ancora aperta la corsa al terzo e quarto posto che danno diritto a partecipare alla prossima Champions League. In corsa Milan e Roma con 2 punti di vantaggio su Como e Juve. Ultima giornata che vedrà il Milan in casa contro il Cagliari, la Roma in casa del derelitto Verona, il Como ospite della Cremonese che dovrà cercare la vittoria a tutti i costi e addirittura la Juve impegnata nel derby sul campo del Toro… Insomma parrebbe un pro-forma, vista la notevole differenza di difficoltà delle partite in programma e i punti di vantaggio per le prime due. Però per esperienza sappiamo che i verdetti il campionato li dà solo quando è finito per davvero.

Ma in questo sondaggio non chiediamo chi è favorito o meno, ma chi se lo merita di più. Cioè, più o meno le quattro squadre hanno fatto gli stessi punti e hanno dimostrato di equivalersi, eppure ciascuna ha la propria peculiarità che la contraddistingue. Ciascuna ha dei pro e dei contro (qualità del gioco, organizzazione, spirito, singoli, blasone etc) al netto dei quali è più giusto che entri nell’elite del calcio europeo oppure ne stia fuori.

Il Milan merita di andarci perché ha reagito ad annate veramente disastrose, nonostante un organico non proprio eccellente ha battuto in entrambi i derby l’Inter campione.

Non se lo merita decisamente per la qualità del gioco e per i continui saliscendi nelle prestazioni che l’hanno portato addirittura a perdere contro squadre della bassissima classifica.

merita di andarci perché ha reagito ad annate veramente disastrose, nonostante un organico non proprio eccellente ha battuto in entrambi i derby l’Inter campione. Non se lo merita decisamente per la qualità del gioco e per i continui saliscendi nelle prestazioni che l’hanno portato addirittura a perdere contro squadre della bassissima classifica. La Roma lo merita perché ha dimostrato di essere cresciuta sotto le mani del Gasp, è stata molto regolare nelle prestazioni e ha valorizzato un talento come Malen.

Non lo merita perché il tanto decantato gioco totale non si è visto quasi mai, in certi casi ha portato a casa vittorie stiracchiate e con le grandi non è praticamente pervenuta; anche il finale di stagione con il brutto siparietto a distanza Ranieri-Gasperini non è stato da grande club.

lo merita perché ha dimostrato di essere cresciuta sotto le mani del Gasp, è stata molto regolare nelle prestazioni e ha valorizzato un talento come Malen. Non lo merita perché il tanto decantato gioco totale non si è visto quasi mai, in certi casi ha portato a casa vittorie stiracchiate e con le grandi non è praticamente pervenuta; anche il finale di stagione con il brutto siparietto a distanza Ranieri-Gasperini non è stato da grande club. Il Como lo meriterebbe perché da tutti viene giudicata come la squadra più piacevole da guardare: gioca un calcio moderno, veloce e fantasioso grazie ai tantissimi giovani di talento e a un allenatore esordiente ma capacissimo di imprimere un’idea di gioco e di organizzazione senza compromessi.

Non lo merita perché è accusata dai suoi detrattori di essere una squadra “di plastica”, senza storia, figlia solo degli investimenti di un uomo d’affari ricchissimo che non ha il calcio nel dna; è una realtà di provincia con pochissimo tifo, senza nessun giocatore italiano in rosa, poco attrattiva dal punto di vista del pubblico, con nessuna esperienza ad alto livello e persino senza uno stadio adeguato alle competizioni europee.

lo meriterebbe perché da tutti viene giudicata come la squadra più piacevole da guardare: gioca un calcio moderno, veloce e fantasioso grazie ai tantissimi giovani di talento e a un allenatore esordiente ma capacissimo di imprimere un’idea di gioco e di organizzazione senza compromessi. Non lo merita perché è accusata dai suoi detrattori di essere una squadra “di plastica”, senza storia, figlia solo degli investimenti di un uomo d’affari ricchissimo che non ha il calcio nel dna; è una realtà di provincia con pochissimo tifo, senza nessun giocatore italiano in rosa, poco attrattiva dal punto di vista del pubblico, con nessuna esperienza ad alto livello e persino senza uno stadio adeguato alle competizioni europee. Infine la Juve che tutto sommato con Spalletti un qualche sprazzo di bel gioco lo ha fatto intravedere e che in Europa resta sicuramente un nome prestigioso e una possibile mina vagante.

Al contrario non merita di andare in Champions perché una squadra che investe tutti quei soldi, che ha una proprietà così ricca e un blasone così importante, non può ridursi a essere la caricatura di sé stessa: timorosa, impacciata, senza carisma e personalità, giocatori mediocri, confusione tattica, inettitudine amministrativa, nessuna capacità di farsi sentire nelle stanze che contano sia in Italia sia in Europa (non dimentichiamo l’eliminazione contro il Galatasaray con due partite giocate 10 contro 11 con arbitri estremamente “fiscali”).

Tutto ciò premesso, secondo te chi meriterebbe di più di andare nella prossima Champions?

VIRGILIO SPORT