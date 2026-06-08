Mondiali, gli italiani hanno scelto per chi tifare ma in tanti non accenderanno proprio la tv

È terminato il nostro sondaggio sulle squadre da tifare ai Mondiali: ha vinto il Brasile di Ancelotti, ma in tanti non accenderanno la tv delusi dall'assenza dell'Italia

L’Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva e gli italiani saranno costretti a seguire le sorti delle 48 partecipanti alla Coppa del Mondo in programma, a partire da questo giovedì, negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Nel sondaggio proposto da Virgilio Sport molti di loro hanno espresso il gradimento verso la squadra da tifare, in tanti, però, non accenderanno neppure la tv.

Mondiali 2026, tanti italiani con la tv spenta

Si è chiuso il sondaggio di Virgilio Sport con il quale vi abbiamo chiesto per quale squadra farete il tifo quest’anno ai Mondiali, ancora una volta senza l’Italia, alla terza mancata partecipazione di fila alla fase finale. Tante le opzioni possibili, una la più votata, a pari merito con il “boicottaggio” ai Mondiali.

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Il 20% dei votanti, infatti, ha anticipato che non accenderà neppure la televisione e non seguirà i Mondiali, deluso dall’assenza della propria Nazionale e spinto verso altre mete, complice l’arrivo dell’estate e delle belle serate da passare in compagnia, lontano da casa, senza dispositivi mobili su cui seguire le partite in programma da questo giovedì negli USA, in Messico e in Canada.

Non c’è l’Italia? Forza Ancelotti

Senza l’Italia bisognerà fare di necessità virtù. C’è una Nazionale che, più delle altre, è nel cuore dei votanti al nostro sondaggio. È il Brasile di Carlo Ancelotti, allenatore amato dai tifosi del Milan per gli anni indimenticabili e vincenti vissuti sulla panchina rossonera e fonte di pentimento da parte dei sostenitori juventini, che quasi 30 anni fa lo contestarono al suo arrivo a Torino per poi stimarlo negli anni a venire.

La Nazionale verdeoro ha ottenuto il 20% dei consensi, scelta per la classe dei suoi giocatori e per l’effetto Ancelotti in panchina. Tra tutte è la più votata, la più apprezzata e probabilmente la più seguita durante tutto il cammino che conduce alla finale del 19 luglio.

L’Argentina e le outsider

Una buona fetta di votanti ha scelto comunque di rimanere in Sudamerica: il 16% ha anticipato che voterà per l’Argentina di Leo Messi e di Lautaro Martinez, di Giuliano Simeone e di Nico Paz. La Nazionale albiceleste di Lionel Scaloni è la seconda più votata nel nostro sondaggio, perché è la squadra che più ci somiglia.

E se proprio non ci si vuole avvicinare a una delle favorite alla vittoria finale (la Spagna e l’Inghilterra hanno meritato il 2% delle preferenze, il Portogallo e la Germania il 4%, mentre la Francia, tecnicamente più completa di tutte, è stata clamorosamente bistrattata assieme alle Nazionali asiatiche e non ha raccolto consensi con lo 0% delle preferenze), allora meglio puntare sulle outsider e sulle Nazionali che potrebbero strapparci un sorriso.

Il Senegal, le africane e le Cenerentole del Mondiale

Il Senegal e le squadre dell’Africa nera sono le preferite del 7% dei votanti al sondaggio, mentre la Norvegia, che praticamente ci ha eliminati dai Mondiali “aiutata” dalla Bosnia nei playoff, è arrivata al 4% assieme al Marocco e alle altre Nazionali nordafricane. Meglio loro che tutte le altre Nazionali europee non elencate in precedenza: 0% di gradimento per loro.

E allora “forza Curaçao” e le altre Cenerentole di questi Mondiali allargati, che vedranno la prima partecipazione di Capo Verde e dell’Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro: hanno raccolto il 7% dei gradimenti. Infine, c’è anche chi resterà neutrale davanti allo schermo (il 4%) e chi si impegnerà, anima e corpo, a gufare chiunque gli passi a tiro (il 4%).