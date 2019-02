Sondaggio Zazzaroni, per il web Sanremo lo vince...la Juve

In questi giorni a calamitare l’attenzione degli italiani oltre al calcio c’è anche la musica. A Sanremo infatti si sta tenendo la più importante manifestazione canora del paese, il Festival della Canzone Italiana. Gli intrecci col mondo del pallone sono tanti: dalla figlia di Allegri che tifa per Il Volo per ragioni di cuore alle varie storpiature di titoli di canzoni storiche adattate al mondo calcistico.

Il sondaggio – Ha però destato molta curiosità un sondaggio lanciato sul suo profilo ufficiale di Twitter dal noto giornalista Ivan Zazzaroni, che ha chiesto al popolo del web chi sarebbe stato secondo loro il vincitore o la vincitrice del Festival di Sanremo 2019. La risposta Il Volo o Bertè ha raccolto l’undici per cento delle preferenze, l’opzione Turci o Ultimo il nove per cento e quella che prevedeva Nek o Ghemon solo un misero tre per cento. A stravincere è stata l’ultima opzione, perché col settantasette per cento delle preferenze come favorita assoluta per la vittoria finale i votanti hanno indicato…la Juve.

I commenti – Naturalmente si tratta soltanto di una simpatica provocazione, con una serie di commenti al post di Zazzaroni dei quali molti davvero esilaranti. Chissà però che questo non possa portare fortuna alla squadra allenata da Massimiliano Allegri, che sogna di vincere non una manifestazione canora ma la massima competizione europea per club, ovvero la Champions League. E quando il tuo musicista di punta è Cristiano Ronaldo nessun traguardo è precluso.

SPORTEVAI | 08-02-2019 16:59