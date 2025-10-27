Sonego, il siparietto con Sinner e il derby con Musetti: Parigi la nuova Perth, ospiterà Torino-Juventus

Mentre la Serie A si divide sulla possibilità di giocare Milan-Como in Australia, i due Lorenzo del tennis esportano il derby della Mole all'ombra della Torre Eiffel

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non c’è bisogno che la Serie A si spinga fino a Perth, in Australia, per Milan-Como. Basta recarsi a Parigi per assistere a Torino-Juventus. Già, il derby della Mole rivive nel derby tutto tinto d’azzurro tra Sonego e Musetti, amici questa volta nemici, che si ritroveranno l’uno contro l’altro nel secondo turno del Masters 1000 che sta andando in scena nella capitale francese e che vedrà Sinner esordire contro Bergs.

Parigi, è derby tra Sonego e Musetti

Lorenzo Sonego, numero 45 del ranking, ha staccato il pass per il secondo turno del Rolex Paris Masters, superando in due set – 6-2, 6-3 – l’americano Sebastian Korda, che occupa invece la 54esima posizione della classifica Atp.

Il successo del 30enne torinese gli ha spalancato le porte dei sedicesimi di finale dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, dove darà vita a un derby assolutamente da seguire con Lorenzo Musetti. Il carrarino farà il suo esordio nel torneo contro il connazionale, poiché al primo turno ha usufruito di un bye.

Torino-Juventus rivive a La Defense Arena

Parigi come Perth, vien da dire. Nelle ultime settimane l’Italia pallonara si è divisa sull’ipotesi di una surreale trasferta all’estero – più precisamente in Australia – della partita di campionato tra Milan e Como, data l’indisponibilità di San Siro causa Olimpiadi invernali.

Ecco, a esportare la Serie A fuori dai confini dello Stivale ci penseranno i due Lorenzo del tennis. Sonego è tifosissimo del Toro, Muso – numero 8 del ranking – della Juventus: così la stracittadina della Mole fa scalo all’ombra della Torre Eiffel. “Siamo molto amici, ci frequentiamo tanto anche fuori dal campo – ha rivelato Sonego ai microfoni di Sky -. Ci uniscono tante cose, ma il calcio ci divide”. Insomma, è già clima derby.

Il siparietto tra Sonego e Sinner

Dopo il trionfo a Vienna, Sinner è arrivato oggi a Parigi per sostenere il primo allenamento in vista dell’esordio contro Zizou Bergs. Negli spogliatoi de La Defense l’incontro con Sonego, l’abbraccio e la domanda: “Com’è andata? Hai vinto?”.

Appreso il risultato, Jannik gli ha rifilato un’affettuosa pacca sulle spalle, commentando la vittoria dell’amico con un “grande”. Sia il match dell’altotesino sia la sfida tra Sonego e Musetti sono in programma nella giornata di mercoledì 29 ottobre.