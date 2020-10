Sonego inarrestabile: è in finale

Continua la corsa incredibile di Lorenzo Sonego a Vienna. Partito come ripescato dopo la sconfitta nelle qualificazioni, l’azzurro ha eliminato sul suo cammino niente meno che il numero uno del mondo Novak Djokovic. In semifinale Sonego ha piegato il britannico Daniel Evans per 6-3,6-4, guadagnandosi il pass per la finale dell’Atp 500.

L’azzurro non ha concesso chance al suo avversario, ritrovando subito compostezza dopo l’incredibile trionfo di venerdì: in finale se la vedrà contro Andrey Rublev, che nell’altra partita ha approfittato del forfait di Kevin Anderson.

OMNISPORT | 31-10-2020 17:33