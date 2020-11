Sonego: "L'obiettivo è la top 8"

Lorenzo Sonego svela la sua ambizione ai microfoni della Rai: “L’obiettivo che mi sono posto nei prossimi 5 anni, anche un un po’ sognando, è entrare fra i primi 8 del mondo e giocare le Finals ATP a Torino: non vedo l’ora di vivere un’emozione è un palcoscenico del genere nella mia città”.

“È un obiettivo non facile, quasi un sogno, ma che si può realizzare con il lavoro e con la fatica continuando sulla strada che sto percorrendo con il mio staff’. Sono in forma e adesso farò una preparazione di un mese e mezzo per andare a giocare gli Australian Open. Si gioca sul cemento, come a Vienna e ultimamente mi sto trovando molto bene su quella superficie”.

OMNISPORT | 22-11-2020 14:45