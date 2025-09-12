Virgilio Sport
Sonego: "Questo sport fa bene, è salutare e allunga la vita"

“Lo sport e’ giusto farlo con il sorriso, cercando di divertirsi e mettere leggerezza alla vita, che comunque ci regala gioie ma non solo”, lo ha detto il tennista italiano Lorenzo Sonego durante l’evento ‘Tennis and Friends – Salute e Sport’, tre giornate per parlare di tennis e prevenzione che si sta svolgendo a Torino. Ha poi aggiunto: “Il tennis? Sport molto salutare, per fortuna non c’e’ contato con altre persone e’ difficile che ti fai male a causa del tuo avversario” e “aiuta. sicuramente allunga la vita”.

