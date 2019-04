Sonny Colbrelli: "Faccio fatica, riparto da zero"

Si avvicina l'Amstel Gold Race: nell'elenco dei favoriti non figura Sonny Colbrelli. Il corridore bresciano, che nel 2016 arrivò terzo, ha confessato di stare vivendo un momento difficile: "Ci sono ma non mi sento super. In questa stagione continuo a fare fatica e basta. Non sono mai stato al mio livello. Dopo il Romandia mi fermo e riparto da zero", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Chi invece potrebbe stupire è Enrico Gasparotto: "Sto bene. Al Catalogna ho preso una bronchite, ma il lavoro fatto al Teide, dove sono rimasto 12 giorni, è stato molto buono. Il Brabante, molto più veloce dell’Amstel, mi ha “sistemato la gamba”. Temevo di soffrire di più il rientro agonistico invece mi sono sentito bene".

I suoi favoriti: "Ho visto Van der Poel volare. È di una superiorità incredibile. Se non fa errori è dura batterlo, ma l’Amstel è una corsa strana, molto tattica. Alaphilippe ha più costanza e uno squadrone al suo fianco. Poi questo è il suo anno. Se devo fare un nome secco, dico il suo".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 10:56