Sono Milik e Hysaj il freno di questo Napoli?

Ci sono due piccole macchie nell’acquerello colorato del Napoli che, nonostante il pari interno con la Roma acciuffato in extremis, dà comunque la sensazione di crescere e di potersi ritagliare un ruolo da protagonista in Italia come in Europa. Due falle in un meccanismo che Ancelotti sta forgiando con la perizia degli antichi scalpellini, lavorando sul doppio binario del lavoro in campo e dell’aspetto psicologico. All’appello infatti mancano Milik e Hysaj, l’attaccante che non fa più gol e il terzino che troppo spesso li fa segnare agli avversari. I tifosi li hanno ormai messi nel mirino: lunga e finora vana l’attesa di vedere progressi. Il polacco aveva illuso tutti segnando alla prima giornata alla Lazio e realizzando una doppietta al Parma ma da allora, ed è passato più di un mese, non ne imbrocca una. Che giochi dall’inizio – come ieri con la Roma – o che entri a gara in corso. Impacciato, lento nei movimenti, poco reattivo, in ritardo sui palloni che comunque, da destra come da sinistra, gli arrivano. Non è più né l’attaccante che sembrava destinato a non far rimpiangere Higuain, quello appena sbarcato in azzurro prima della rottura del crociato, né quello che era tornato dopo il primo e anche dopo il secondo grave infortunio.

C’ERA UNA VOLTA – Fino a poco fa per lui parlavano soprattutto i numeri: aveva una media-gol impressionante in rapporto ai minuti giocati ma dall’inizio di questa stagione, quando i problemi fisici sembravano definitivamente alle spalle, è entrato in un ciclo involutivo evidente ed appare spesso più una palla al piede che un elemento risolutore della manovra offensiva azzurra. Ancelotti ha sempre avuto centravanti di peso e di qualità nelle sue squadre e sperava potesse essere Milik, anche se inferiore ai vari Crespo, Sheva o Ibra, il bomber d’area per il suo Napoli. Ora è aggrappato alle magie di Insigne e ai gol di Mertens che ancora non è al top ma che sta risolvendo parecchi problemi, soprattutto quando entra a partita in corso.

IL PROBLEMA E’ A DESTRA – L’altro caso è Hysaj: l’albanese è stato sicuramente sopravvalutato nell’era Sarri, dove a volte sembrava oro tutto quel che luccicava, ma quest’anno sta inanellando prestazioni pessime una dietro l’altra. Anche ieri con la Roma è stato il peggiore in campo ed era già successo con la Juve e in altre gare che dalle sue parti arrivassero i pericoli più grossi per la porta azzurra. Per fortuna del Napoli sta emergendo Malcuit, che è più affine al calcio propositivo che Ancelotti chiede agli esterni bassi, e c’è sempre la soluzione Maksimovic che ha dimostrato affidabilità massima quando è stato impiegato come terzino destro ma il problema-Hysaj resta. Sul mercato il Napoli ha cercato non meno di dieci esterni (da Darmian ad Arias), finendo poi con l’accontentarsi del solo Malcuit ma se Hysaj non dà segni di risveglio non è escluso che a gennaio occorra tornare a monitorare un esterno destro di ruolo.

SPORTEVAI | 29-10-2018 11:39