Sophia Floersch torna in pista a Monza dopo l'incidente di Macao

Sono trascorsi appena centosei giorni da quando la sua monoposto si è schiantata in pista a Macao. Per Sophia Floersch è una seconda vita che, per una ragazzina della sua età, è già un segno incancellabile. Sophiagira a Monza nei test della Formula 3 europea, come e più di prima considerata la vicinanza di questo ritorno a quanto accaduto a novembre.

Un miracolo, ma non bisogna neanche sostenerlo troppo perché le risorse di questa ragazza giovane ma determinatissima sono fuori dal comune.

Poco dopo il volo contro la torre di Macao, aveva spiegato con queste parole rilasciate in un’intervista al Corriere quanto successo: “Solo quando mi hanno fatto rivedere le immagini mi sono accorta di quanto fosse stato brutto, da dentro la macchina vi posso assicurare che non sembrava così orribile. Smettere di correre? Mai”.

In effetti, non si è mai abbattuta anche quando sembrava facile scivolare nel seduttivo baratro della disperazione. Sala operatoria e tecnologia hanno aiutato a scongiurare la paralisi. Ma il rientro a bordo della sua monoposto, quello, l’ha deciso solo lei.

