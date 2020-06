Sorella Ronaldo feroce sui social: Che può fare da solo?

Il day after Napoli-Juventus è quello dei rimpianti, delle paure e delle critiche. Il rischio di andare incontro a un tutti contro tutti è concreto dopo che anche il secondo obiettivo stagionale, dopo la Supercoppa lasciata alla Lazio, è sfumato. Se finora i risultati stagionali, tra campionato e coppe, avevano spinto sotto la sabbia i dubbi sul gioco dei bianconeri, ora il problema sembra enorme e sotto accusa ci va soprattutto Sarri. Nel mirino però ci è entrato anche Cristiano Ronaldo. E’ lui il fuoriclasse che avrebbe dovuto trascinare la Juve ma nè col Milan nè col Napoli ha brillato, anzi.

Non era una questione di ruolo per Ronaldo

Molti avevano attribuito al ruolo di centravanti la ragione della prova opaca di Cr7 col Milan ma il portoghese ha fatto male anche schierato nella posizione che preferisce, sulla fascia per poi accentrarsi.

La sorella di Ronaldo accusa: Non può fare miracoli da solo

Di fronte alle critiche che da ieri sera si sono alzate nei confronti di Ronaldo, una prima replica è arrivata dalla sorella dell’attaccante, Elma Aveiro, che su Instagram ha postato una foto divisa in 4 con le espressioni deluse di Ronaldo e ha scritto un messaggio assai diretto.

Elma Aveiro, sembra rivolgersi a Maurizio Sarri e scrive. “Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… Testa alta, di più non poteva fare”.

Sui social in Portogallo e Spagna difendono Ronaldo

Centinaia le reazioni dei follower, in gran parte portoghesi e spagnoli, che prendono le difese di Ronaldo invitandolo a lasciare la Juve: “Per il suo bene è meglio che se ne vada, la Juve non lo merita” o anche: “E’ Sarri che non riesce a sfruttarlo”, oppure: “Comincio a pensare che sia stato un grande errore per Cristiano lasciare il Real Madrid per la Juve”.

Le accuse sono rivolte soprattutto al gioco dei bianconeri: “Serve una squadra offensiva per far giocare bene Ronaldo, nella Juve gli esterni non sanno neanche crossare un pallone in area” o anche: “Si deve dimettere Sarri, era meglio l’allenatore che c’era nel 2019 (Allegri ndr)”. .

Anche in Spagna lo rimpiangono: “Non ha colpe Ronaldo, è la Juve che non è al suo livello. Testa alta sempre, è e sarà il n.1″, oppure: “Il migliore di tutti i tempi ma che errore lasciare Madrid per una squadra che non lo merita”.

Infine in Italia il web si divide. C’è chi scrive: “Digli a tuo fratello di svegliarsi che viene pagato per non farci piangere” o anche: “Ieri ha toccato due palloni” e chi sostiene: “La Juve non merita Ronaldo”.

SPORTEVAI | 18-06-2020 10:41