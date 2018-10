Sorprendente disavventura per Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen, come riporta l'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS, lo scorso 18 maggio è stato protagonista di un singolare episodio a Baar, nel canton Zugo: stava guidando sulla Fruebergstrasse in direzione Neugasse e ha urtato di striscio una vettura parcheggiata sul lato destro della strada. A quanto si sa si era allargato allo scopo di evitare un'altra macchina che stava sopraggiungendo in senso opposto.

Il finlandese della Ferrari (ancora per poco: nel 2019 correrà per l’Alfa Romeo Sauber) ha dovuto pagare una multa di 350 franchi, più 450 franchi di spese per l'intervento della polizia, per infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Raikkonen, come è noto, è stato l’ultimo pilota a conquistare un campionato del mondo a bordo di un bolide di Maranello: è successo nel lontano 2007 e, a meno di un miracolo, l’astinenza del ‘Cavallino Rampante’ proseguirà almeno fino al 2019, quando al fianco del confermato Sebastian Vettel ci sarà l’astro nascente delle quattro ruote Charles Leclerc.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 17:35