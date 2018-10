Sorpresa: che ci fa Eriksson nelle Filippine? È il nuovo Ct

L’annuncio è arrivato via social, al passo coi tempi. Sven Goran Eriksson, ex allenatore di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, oltre che della nazionale inglese, è il nuovo Ct della nazionale delle Filippine. Per il momento guiderà la formazione asiatica per i prossimi sei mesi, spedizione alla Afc Asian Cup di gennaio compresa. Poi si vedrà. E per la nuova avventura l’allenatore svedese, negli ultimi mesi in Cina allo Shenzhen Fc, sarà affiancato da una vecchia conoscenza ai tempi del Leicester, Scott Cooper.

Sguardo sorridente, qualche capello in meno rispetto alle ultime apparizioni italiane, Eriksson appare ancora in splendida forma. La voglia di vivere nuove esperienze non gli manca e l’entusiasmo sembra lo stesso di sempre, anche se sono passati più di trent’anni da quando Eriksson era uno dei profeti del calcio moderno, uno degli allenatori più innovativi del panorama internazionale, capace di portare il Goteborg in cima all’Europa e di costruirsi una grande reputazione in tutto il Vecchio Continente.

La sua carriera, poi, ha confermato le attese, toccando uno dei punti più alti nel 2000 con l’accoppiata scudetto-coppa. Non tanto fortunata è stata poi l’esperienza da Ct della nazionale inglese, in cui ha conquistato le prime pagine dei tabloid più per scandali e scandaletti che per i risultati alla guida della formazione dei Tre Leoni. Quindi un’ultima parte di carriera spesa a raccogliere contratti principeschi alla periferia del grande calcio, prima del freschissimo – e sorprendente – annuncio via social: Eriksson nuovo Ct delle Filippine.

SPORTEVAI | 27-10-2018 10:40