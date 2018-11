Sorpresa Cristiano Ronaldo: ancora un'esclusione

Cristiano Ronaldo a sorpresa ancora fuori dai convocati del Portogallo per le prossime fondamentali sfide di Nations League contro Italia (17 novembre) e Polonia (20 novembre). L'attaccante della Juventus era stato inserito nella pre lista dal commissario tecnico Fernando Santos, che contro ogni pronostico ha invece deciso di escluderlo nuovamente (era già successo a settembre e ottobre) nonostante l'importanza delle partite contro Azzurri e polacchi.

In conferenza stampa Santos si è espresso così su Ronaldo: "Della sua esclusione ho già parlato in passato. Posso dire solo che Cristiano merita di vincere il Pallone d'Oro, sarebbe un'ingiustizia se non lo vincesse lui". E' probabile che sia stato lo stesso cinque volte Pallone d'Oro a declinare la convocazione per il ritorno in Nazionale.

"Non ho chiamato nessuna artiglieria pesante, la squadra ha risposto molto bene nelle ultime partite che abbiamo fatto. Sono contento e voglio che continuiamo così. Nessuno è escluso dalla Nazionale. Il futuro dirà cosa accadrà, è un'evoluzione naturale e non vale la pena fare previsioni. Non ho il dono della divinazione, non so chi saranno i giocatori convocati a marzo".

Tre i calciatori che militano in serie A presenti nella lista: João Cancelo, Mario Rui e João Mario, questo l'elenco.

Portieri – Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton)

Difensori – Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Dortmund), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoli), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica)

Centrocampisti – Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Inter) e William Carvalho (Bétis)

Attaccanti – Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Lipsia), Rafa Silva (Benfica), Éder (Lokomotiv Mosca), Gonçalo Guedes (Valencia) e André Silva (Siviglia).

SPORTAL.IT | 08-11-2018 16:55