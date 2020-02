Sorpresa in Premier: Liverpool ko

E' tanto inattesa quanto clamorosa la prima sconfitta in campionato del Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds, infatti, perdono addirittura per 3-0 in casa del Watford, crollando nel secondo tempo contro la squadra penultima in classifica prima del calcio d'inizio, lanciata dalla doppietta di Sarr e dal gol di Deeney.

I Reds, quindi, mancano l'appuntamento con la storia, fermandosi a 44 risultati utili in Premier League e tornando a perdere dopo oltre un anno. Il record d'imbattibilità, quindi, resta quello dell'Arsenal degli 'Invincibili' che, con Arsene Wenger in panchina e gente come Henry, Bergkamp e Ljungberg in campo, conquistarono 49 risultati utili di fila tra maggio 2003 e ottobre 2004.

SPORTAL.IT | 29-02-2020 21:50