Sorpresa Milan, arriva un centrocampista di livello mondiale

Non sono finiti gli assi nella manica del nuovo direttore sportivo del Milan Leonardo: dopo gli acquisti di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, e la new entry dirigenziale Paolo Maldini, il brasiliano punta a rafforzare il centrocampo a disposizione di Gennaro Gattuso.

Il club rossonero ha praticamente chiuso il colpo Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese del Chelsea in uscita dal club londinese dopo l'addio di Conte e l'arrivo di Sarri. Il giocatore 24enne è pronto ad approdare nel Milan in prestito con diritto di riscatto.

L'accelerazione nelle trattative si è resa necessaria per la chiusura del mercato inglese, in programma giovedì sera. Bakayoko, instancabile recupera palloni, ha disputato 29 partite nella scorsa stagione in Inghilterra: può giocare sia da mezzala che davanti alla difesa ed è un giocatore di sostanza alla Kessie.

L'altro nome caldo accostato al Milan nelle ultime ore è quello di Julian Draxler, centrocampista offensivo classe 1993 del 1993, in grado grazie alla sua versatilità di coprire più ruoli in campo. L'ex Schalke 04 e Wolfsburg troverebbe più spazio al Milan, ma il prezzo del cartellino è decisamente alto: secondo il Corriere dello Sport, il Diavolo potrebbe inserire nella trattativa come contropartita tecnica Ricardo Rodriguez.

"Questa società sarà solida, dobbiamo dare conto al Fair play finanziario e non ci saranno spese pazze. Ma per il mercato ci sarà tempo, sono appena arrivato. Mi è stato garantito che la società è seria e vuole tenere questo club a medio lungo termine. Questo mi ha fatto dire di sì. La mia storia mi obbliga di non prendere impegni a breve termine", così Paolo Maldini nel giorno della sua presentazione da nuovo dirigente rossonero.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 10:45