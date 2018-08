Sorpresa Milan, un neo-acquisto verso l'addio

La campagna acquisti del Milan è stata tutto tranne che lineare. E soprattutto agli antipodi rispetto a quella sfarzosa del 2017. Non che quest’anno i colpi non siano mancati, anzi, con il senno del poi il tifoso rossonero medio è più contento dell’arrivo di Gonzalo Higuain piuttosto che di quello di Leonardo Bonucci, che pur venne festeggiato un anno fa meglio di un bomber consumato, anche se più dal punto di vista simbolico, essendosi trattato di un big strappato alla rivale Juventus, quella dei sei scudetti consecutivi. Visto come sono andate le cose, sia all’ex capitano rossoneto, tornato “all’ovile” dopo una stagione da dimenticare, sia per la stessa Juventus, che il titolo lo ha vinto pur senza il proprio leader difensivo, non resta che sperare che con Higuain vada meglio e che il Pipita faccia sentire la propria mancanza ai campioni d’Italia. Quel che è certo è che l’estate rossonera si è paradossalmente sbloccata dopo la sentenza Uefa che ha detto no alla partecipazione all’Europa League, perché proprio questo è costato alla proprietà cinese l’addio forzato.

Il subentro del Fondo Elliott ha permesso di rientrare in Europa attraverso l’appello e poi di vivere una coda di mercato da protagonisti, grazie agli arrivi, tra gli altri, oltre che di Higuain, anche di Caldara e Bakayoko. Un ultimo “avamposto” sembra però legare il Milan all’era cinese e non si sta ovviamente parlando di Rino Gattuso, scelto dal duo Fassone-Mirabelli, bensì dell’unico acquisto dell’estate 2018 risalente all’era di Li Yonghong. Il riferimento è ad Alen Halilovic, il centrocampista croato arrivato a luglio a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Amburgo, la cui avventura al Milan sembra già finita. Secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo', infatti, l’ex Barcellona non rientra nei piani di Gattuso, chiuso dall’innesto di Samu Castillejo dal Villarreal.

Ecco allora le richieste in arrivo dalla Spagna, dove Halilovic ha più di qualche estimatore ed ecco che il Milan è pronto a considerare l’ipotesi di una cessione, clamorosa, ma non troppo, pensando appunto al fatto che il giocatore non è stato acquistato da Leonardo e dalla sua “squadra”. Cessione che farebbe rima con plusvalenza. A richiedere Halilovic sono in particolare Sporting Gijon e Las Palmas, formazioni della Segunda Division, ma pure una squadra della Liga, il Girona, guidato in panchina da Eusebio Sacristan, che allenò Halilovic ai tempi del Barcellona B. Quando l’idea di approdare al Milan per il giocatore era fantascienza. Così come quella di lasciarlo dopo un mese…

SPORTAL.IT | 23-08-2018 09:00