Sorpresa Napoli: precampionato aperto ai tifosi

Dopo mesi di lontananza forzata, i tifosi tornano fisicamente ad avvicinarsi al calcio italiano. Il Napoli ha infatti annunciato che gli allenamenti nel proprio ritiro di Castel di Sangro, in Abruzzo, si svolgeranno a porte aperte.

Non si tratta, però, di un’apertura totale: la presenza sarà limitata in base alle norma sul distanziamento e tutti i presenti dovranno indossare la mascherina (esclusi solo i minori sotto i 6 anni). All’ingresso al campo, inoltre, sarà misurata la temperatura di ciascun tifoso: l’entrata sarà vietata in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi.

Inoltre, per consentire a più sostenitori di assistere agli allenamenti o alle partite, il club ha annunciato che chi sarà presente a un allenamento non potrà assistere ai due successivi.

I partenopei saranno impegnati nella preparazione precampionato dal 24 agosto al 4 settembre. Due anche gli impegni amichevoli: una sfida contro il Teramo e un triangolare contro L’Aquila e Castel di Sangro.

OMNISPORT | 23-08-2020 12:40