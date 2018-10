Sorpresa Psg: arriva Wenger

Un nuovo allenatore per il Paris Saint-Germain. No, la panchina di Thomas Tuchel non è in pericolo, nonostante il tecnico tedesco abbia perso l’unico test davvero impegnativo della prima parte di stagione, in casa del Liverpool in Champions League.

In attesa della doppia sfida contro il Napoli e della sfida di ritorno contro i Reds, i dominatori del campionato francese si apprestano a registrare una significativa ed inattesa novità nel settore dirigenziale attraverso l’ingresso, appunto, di un allenatore prossimo a… cambiare veste.

Si tratta di Arsene Wenger che, come riportato da 'Espn', è destinato a diventare il nuovo direttore sportivo del club parigino al posto del portoghese Antero Henrique, in rotta con la proprietà.

Wenger metterebbe così fine alla lunga carriera di allenatore, che lo ha visto sedersi sulle panchine di Nancy, Nagoya Campus, Monaco e soprattutto dell’Arsenal, club guidato dal 1996 al 2018.

Curiosamente, al posto del tecnico alsaziano alla guida dell'Arsenal c'è ora Unai Emery, lo scorso anno allenatore proprio del Paris Saint-Germain.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 19:25