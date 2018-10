Sorpresa: si conosce già il Napoli anti-Psg

Stavolta si rischia davvero di fare 11. Nel toto-formazione di Ancelotti, che ha sempre esposto tutti a figuracce nell’indovinare quale Napoli sarebbe sceso in campo praticamente dall’inizio della stagione, l’impressione è che per una volta i margini di errori siano davvero bassi. Per l’esame di francese contro il Psg il tecnico azzurro ha idee chiare ed anche leggibili. Un po’ come sostenere un test alla Sorbona la prova del Parco dei Principi: dopo aver brillantemente superato l’esame di inglese contro il Liverpool ora c’è da scalare un gradino più elevato per tentare di arrivare alla laurea europea. Il Psg a casa sua (e non solo) è una macchina da guerra e da gol, come uscire indenni?

IL PARTNER DI INSIGNE – Ancelotti deve fare a meno di Verdi (distrazione all’adduttore, tornerà solo dopo la sosta di novembre), di Luperto e di Ounas ma recupera Insigne. Lorenzinho stringerà i denti e dovrà essere l’uomo chiave per provare a far piangere i francesi. Impensabile uscire senza danni dalla trasferta parigina senza segnare, il Napoli punterà sulla velocità dei suoi attaccanti. Da qui il primo indizio: al fianco di Insigne ci sarà Mertens, preferito a Milik dal 1′, col polacco che potrebbe essere lanciato in campo a seconda di come si mette la gara. L’interscambiabilità di ruoli e posizioni tra lo scugnizzo di Frattamaggiore, il belga e Zielinski è l’arma scelta per provare a far male ad Areola, pallino di Ancelotti da sempre, tra l’altro. Callejon a destra avrà invece il doppio compito di supportare l’attacco e provare a contenere il devastante potenziale offensivo del Psg. Già, come si fermano quei tre davanti? Mbappè, Cavani e Neymar fanno paura, inutiile negarlo. Sbagliato però fasciarsi la testa, Ancelotti sta provando soluzioni speciali per cercare di non far arrivare troppi palloni ai tre fenomeni e sta caricando chi dovrà marcarli. Mbappè agirà nella zona di Mario Rui, che torna titolare dopo aver riposato con l’Udinese (e dopo la squalifica col Sassuolo).

COME SI FERMA MBAPPE’? – La velocità del portoghese contro lo strapotere fisico-tecnico della nuova promessa del calcio francese ma anche i centrocampisti daranno una mano all’ex Roma. Su Cavani in prima battuta ci andrà Koulibaly mentre per Neymar sarà Albiol a raddoppiare assieme a Hysaj (anche se c’è un piccolo dubbio sulla possibilità che possa essere preferito Malcuit). In mezzo torna Hamsik: il capitano è entrato solo nel finale con l’Udinese ed è più fresco, con lui l’inesauribile Allan che dovrà dare ritmo e grinta al centrocampo, cercando di bloccare sul nascere i rifornimenti per gli attaccanti di Touchel. In porta Ospina torna titolare. Ovvio che anche la panchina, che si sta rivelando sempre più decisiva, farà la sua parte. Allertati i vari Fabiàn Ruiz e Rog oltre a Milik, ci sarà bisogno anche di loro. Il Napoli è fatto, ora però bisogna fare anche l’impresa.

SPORTEVAI | 22-10-2018 12:46