Sorpresona al Tour: crolla Roglic, Pogacar in giallo

Sorpresona al Tour de France, con Tadej Pogacar che domina la cronoscalata mentre Primoz Roglic crolla lasciando la maglia al più giovane connazionale sloveno. Pogacar vince la tappa (e di fatto il Tour de France) rifilando 1’21” a Dumoulin e Porte, 1’31″a Van Aert e 1’56” al capitano della Jumbo-Visma, che aveva 57″ di vantaggio sul secondo in classifica.

“Mi pare di sognare e che la mia testa stia per esplodere. Ero contento del secondo posto e ora sono in giallo. Mi dispiace per Roglic, ha fatto un grande Tour e oggi ha avuto una giornata storta” ha detto Pogacar.

OMNISPORT | 19-09-2020 19:14