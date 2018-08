Sorriso Inter, il rinnovo di Icardi è a un passo

Dalla Spagna, anche nelle ultime ore, sono continuate a circolare voci sul possibile assalto del Real Madrid a Mauro Icardi, vuoi perché Florentino Perez ha la necessità di piazzare un colpo di mercato per rimpiazzare Cristiano Ronaldo e consolare i tifosi, che hanno visto la stagione aprirsi nel peggiore dei modi con il ko in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, vuoi per fare un “dispetto” ai nerazzurri, protagonisti di quella corte a Luka Modric che tanto ha indispettito i campioni d’Europa, al punto da segnalare alla Fifa il comportamento ritenuto scorretto da parte della società di Suning.

Da Milano però non si scompongono e dopo aver parato le accuse con una pronta risposta, sono pronti a propria volta a fare ai propri tifosi il regalo più ambito, il rinnovo dello stesso Icardi. Secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', l’accordo tra la società nerazzurra e la moglie-agente del Capitano, Wanda Nara, sarebbe già stato raggiunto.

Mancherebbero solo le firme e il conseguente annuncio: c’è attesa per quello che sarà il nuovo ingaggio di Maurito, la cui richiesta era di 8 milioni, contro i 4,5 dell’attuale contratto, e attesa per sapere se sarà stata inserita una clausola rescissoria come nel precedente accordo, pari a 110 milioni e scaduta il 15 luglio.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 19-08-2018 10:05