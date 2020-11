Sorriso Lazio: disponibile anche Strakosha

Altra buona notizia in casa Lazio. Dopo il ritorno di Ciro Immobile, ecco quello di Thomas Strakosha: il portiere, al pari del bomber, è nuovamente arruolabile in seguito alla negatività al Covid.

Concluso il periodo di quarantena, l’estremo difensore albanese ha ricevuto l’ok per l’idoneità sportiva dopo aver svolto le visite mediche presso la clinica Paideia: via libera e rientro a Formello. Possibile che Simone Inzaghi lo convochi per Crotone.

Strakosha, assente da fine ottobre, ha lasciato i pali della Lazio a Pepe Reina e adesso dovrà cercare di riprendersi una maglia da titolare.

Un problema di abbondanza che può solo far felice Inzaghi, il quale vede pian piano tornare a disposizione le proprie pedine.

OMNISPORT | 20-11-2020 12:09