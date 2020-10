Sorriso Torino, la Sampdoria libera Ramirez

Gastòn Ramirez è ad un passo dal diventare il quinto rinforzo dell’estate del Torino e in particolare il trequartista desiderato da Giampaolo per il suo 4-3-1-2. I due sono stati insieme alla Sampdoria e ora possono ritrovarsi.

Nelle prossime ore, secondo ‘Tuttosport’, potrà essere definita l’intesa per 2,5 milioni di euro di cartellino.

Del resto a spiegare esaurientemente la situazione è stato Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, a margine della partita vinta contro la Fiorentina: “Giampaolo vuole Ramirez e a sua volta il giocatore desidera raggiungere il tecnico in granata. Sarei felice per Giampaolo e per il ragazzo, un po’ meno per me stesso. Betancourt, agente di Gaston, incontrerà Osti e Pecini per provare a definire l’operazione”.

Ramirez, intanto, ha giocato titolare contro la Fiorentina nella vittoria per 1-2 e il tecnico Claudio Ranieri parlando a ‘Sky Sport’ ne ha elogiato la professionalità: “Con Gaston ho un bellissimo rapporto. Gli ho detto che se era preoccupato non avrebbe giocato, altrimenti sì. Lui ha risposto da campione, ma non so se rimarrà”.

Ramirez è arrivato alla Sampdoria nel 2017 dal Middlesbrough: 99 presenze e 16 gol il suo bilancio in blucerchiato.

OMNISPORT | 03-10-2020 11:47