Sorteggi Champions League ed Europa League: date e orari

La prossima stagione continentale prende forma. La fase calda di Champions League ed Europa League è rappresentata senza dubbio dai gironi, per i quali la UEFA ha reso note le date del sorteggio.

Giovedì 1 ottobre, alle ore 18, è previsto il sorteggio della fase a gironi della Champions 2020/2021; venerdì 2 ottobre, con inizio previsto alle 13, andrà invece in scena quello dei gironi di Europa League.

Entrambe le cerimonie, originariamente previste ad Atene, sono state spostate di nuovo a Nyon, in Svizzera. “Nonostante l’efficace gestione della pandemia COVID-19 riconosciuta a livello mondiale dalle autorità greche, tutte le parti hanno convenuto che la priorità assoluta deve rimanere la salute pubblica e che attualmente non è possibile organizzare ad Atene un evento di tale portata con ospiti internazionali, perché violerebbe le restrizioni per la salute pubblica e i vincoli relativi agli eventi al chiuso”.

In occasione delle due giornate di sorteggi, la UEFA assegnerà anche i premi ai migliori allenatori e giocatori della stagione 2019/2020.

OMNISPORT | 09-09-2020 15:30