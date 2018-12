Sorteggi Europa League: le avversarie delle italiane

Il sorteggio dell'Europa League a Nyon è stato abbastanza clemente con Inter e Napoli, meno con la Lazio che non era testa di serie.

I nerazzurri se la vedranno con il Rapid Vienna mentre i partenopei affronteranno lo Zurigo. La banda di Simone Inzaghi si scontrerà con il Siviglia, squadra che occupa la seconda posizione in Liga ad appena tre punti dal Barcellona.

Queste le parole di Zanetti dopo il sorteggio: "Ci è andata bene ma non esistono partite semplici. A febbraio dovermo vedere la nostra condizione, vogliamo essere protagonisti in questa competizione. Mi spiace per l'esclusione dalla Champions ma dobbiamo concentrarci sull'Europa League, competizione molto prestigiosa".

In chiusura, la leggenda argentina ha voluto rispondere alle parole di Nedved su Marotta: "Non capisco la sua uscita ma non mi interessa".

SPORTAL.IT | 17-12-2018 13:55