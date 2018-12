Fortunata l'Inter, Zurigo per il Napoli, Lazio sfortunata

Questa la reazione di Zanetti dopo il sorteggio: “Ci è andata bene ma non esistono partite semplici. A febbraio dovremo vedere la nostra condizione, vogliamo essere protagonisti in questo cammino. Mi spiace per l’esclusione dalla Champions ma dobbiamo concentrarci sull’Europa League, competizione molto prestigiosa. Questa squadra può essere protagonista, vogliamo arrivare fino in fondo”.

La squadra di Spalletti dovrà vedersela con il Rapid Vienna, quella di Ancelotti con lo Zurigo. Decisamente più complicato il Siviglia, avversario della Lazio.

SORTEGGIO

Benfica – Galatasaray

Bate Borisov-Arsenal

Sporting Lisbona – Villarreal

Fenerbahce – Zenit San Pietroburgo

Lazio-Siviglia

Olympiacos-Dinamo Kiev

Rennes – Betis Siviglia

Celtic – Valencia

Shakhtar Donetsk – Eintracht Francoforte

Malmo – Chelsea

Zurigo-Napoli

Slavia Praga-Genk

Rapid Vienna-Inter

Club Bruges – Salisburgo

Viktoria Plzen – Dinamo Zagabria

PRE SORTEGGIO

Nerazzurri e partenopei arrivano dalla Champions League, la Lazio non è testa di serie e potrebbe affrontare squadre ben attrezzate.

Dopo quello della Champions League, è il turno del sorteggio di Europa League dove Inter, Napoli e Lazio conosceranno il proprio avversario.

Grande attesa per Inter, Lazio e Napoli in vista del sorteggio di Europa League in programma alle 13 a Nyon. Dopo il sorteggio della Champions League di Juve e Roma rispettivamente contro Atletico Madrid e Porto, tocca alle altre tre italiane impegnate nella Europa League. Sono trentadue le squadre nell’urna dopo la fine della fase a gironi: nerazzurri e partenopei sono retrocessi dalla Champions League e sono in prima fascia nel sorteggio, mentre i biancocelesti romani, qualificatisi al secondo posto nel loro girone, sono nella seconda urna e con ogni probabilità avranno un accoppiamento più duro.

I derby tra squadre dello stesso campionato non saranno possibili a questo turno, né gli accoppiamenti tra le squadre dello stesso girone. Le formazioni di Ancelotti e di Spalletti sono tra le 4 migliori terze dei gironi di Champions e avranno quindi un sorteggio più agevole, i pericoli principali sono Galatasaray e Fenerbahce, piazza notoriamente calde, e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

La Lazio invece rischia di pescare un’avversaria di altissimo livello: Arsenal, il Chelsea di Sarri, Siviglia, Valencia sono gli accoppiamenti da evitare, ma attenzione anche a Villarreal, Betis e Benfica.

Il sorteggio è in diretta tv su Sky e in diretta live su Virgilio.it.

I sedicesimi di Europa League sono in programma il 14 e il 21 febbraio prossimi. Non vi farà parte il Milan, eliminato dalla competizione dopo la rovinosa sconfitta di giovedì sera ad Atene contro l’Olympiacos.

La finale è in programma a Baku, in Azerbaigian.

Le squadre della prima fascia:

Napoli

Inter

Salisburgo

Zenit San Pietro Burgo

Arsenal

Villarreal

Eintracht Francoforte

Genk

Siviglia

Dinamo Kiev

Chelsea

Valencia

Betis Siviglia

Dinamo Zagabria

Benfica

Bayer Leverkusen

Le squadre della seconda fascia

Lazio

Zurigo

Celtic

Olympiacos

Slavia Praga

Fenerbahce

Sporting Lisbona

Rapid Vienna

Malmoe

Krasnodar

Rennes

Bate Borisov

Bruges

Galatasaray

Shakhtar Donetsk

Viktoria Plzen

SPORTAL.IT | 17-12-2018 09:50