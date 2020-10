Sorteggi Europa League, tifosi Milan: “Abbiamo usato tutto ieri”

La grande euforia sembra già svanita o quasi. La rocambolesca qualificazione del Milan in Europa League è arrivata ieri sera sul campo del Rio Ave dopo un’interminabile serie di rigori. I rossoneri sono riusciti a trionfare, approfittando anche di un episodio molto fortunato al 120’, proprio all’ultimo minuto dei tempi supplementari.

Probabilmente la Dea Bendata ha deciso di presentare il conto visto che i sorteggi dei gironi di Europa League che si sono tenuti oggi non sono stati particolarmente fortunati per i rossoneri che sono stati inseriti nel gruppo H in compagnia di Celtic, Sparta Praga e Lille. Nessun impegno facile per la formazione di Pioli che troverà sulla sua strada probabilmente la migliore formazione di quarta fascia, proprio i francesi del Lille.

La reazione dei social

I commenti dei tifosi rossoneri sono praticamente unanimi. Si tratta di un gruppo equilibrato: “Girone difficile ed equilibrato non sarà semplice”. Ale è ottimista: “A parte il Lille per me è gestibile, Ibrahimovic rientrerà prima o poi. Al completo e rodati la qualificazione è fattibile”. Ma c’è chi fa notare che poteva capitare anche una combinazione peggiore: “E’ andata male per quanto riguarda la quarta fascia, dove abbiamo preso sicuramente la più forte, per il resto poteva andare molto peggio (abbiamo evitato Arsenal, Tottenham, Villareal, Bayer Leverkusen e Leicester)”.

Un girone equilibrato e come fa notare qualcuno la fortuna dà e toglie: “La fortuna di ieri sera dovevamo pagarla”, scrive un tifoso. C’è anche chi sostiene che il Milan non possa accampare ragione e il passaggio del turno deve essere un obiettivo da centrare: “Come si può sostenere che sia un girone difficile? Certo il Lille lo avrei evitato volentieri. Però non passare questo girone sarebbe imbarazzante più dei rigori contro il Rio Ave”.

Mentre Pino mette in evidenza un retroscena storico: “Sono tre squadre che abbiamo affrontato in Champions League che in passato ci hanno portato bene visto che poi abbiamo vinto la Coppa”. E i ricorsi storici sono anche quelli di Alex: “Sembra un vecchio girone di Champions dei primi anni 2000, il problema è che non siamo più quelli”.

