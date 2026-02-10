Nations League, giovedì il sorteggio: chi può pescare l’Italia, le fasce e come funziona

A Bruxelles gli azzurri conosceranno le tre avversarie da affrontare: sicura una tra Portogallo, Spagna, Germania e Francia, occhio a Norveglia e Inghilterra

Si terranno giovedì 12 febbraio i sorteggi dei gironi della Nations League 2026-2027, in programma da settembre a novembre 2026. L’Italia sarà impegnata nella Lega A e partirà dalla seconda fascia e affronterà una delle quattro teste di serie Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Nations League 2026-2027, giovedì i gironi

Il 2026 dell’Italia inizierà il 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, avversaria degli azzurri nella semifinale degli spareggi per i Mondiali. Prima ancora della sfida in programma a Bergamo e della, si spera, finale playoff contro la vincente di Galles-Bosnia Herzegovina, l’Italia è attesa dai sorteggi per stabilire i quattro gironi di Lega A della prossima Nations League.

L’appuntamento è per le ore 18 di giovedì 12 febbraio a Bruxelles, presso il Brussels Expo Hall 3, sede della 50^ edizione del congresso ordinario dell’UEFA. Presenti al sorteggio il presidente federale Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Italia in seconda fascia, le possibili avversarie

L’Italia è in seconda fascia, significa che verrà inclusa in un girone con una delle quattro teste di serie: Francia, Germania, Portogallo (campione in carica) o Spagna. Sicuramente gli azzurri non affronteranno una delle altre tre nazionali inserite in seconda fascia, ovvero Croazia, Danimarca e Olanda.

In terza fascia tre grosse insidie per Donnarumma e compagni, a partire dalla Norvegia di Haaland, già avversaria nella fase a gironi per la qualificazione ai Mondiali del 2026, qualificata direttamente alla fase finale a scapito dell’Italia, sconfitta sia all’andata che al ritorno. Occhio anche a Inghilterra e Belgio, più comoda la Serbia.

In quarta fascia c’è il Galles, che gli azzurri potrebbero ritrovare anche in finale playoff per i prossimi Mondiali. Le altre tre nazionali sono Repubblica Ceca, Grecia e Turchia. Ogni nazionale giocherà sei gare, tre in casa e tre in trasferta.

Nations League, le date da ricordare

Le prime due classificate di ogni girone (otto in totale) si qualificheranno ai quarti di finale, mentre la quarta classificata retrocederà in Lega B e la terza classificata disputerà uno spareggio per restare in Lega A contro una delle seconde classificate della Lega B.

L’esordio nella Nations League 2026-2027 è in programma dal 24 al 26 settembre 2026, con il primo incontro. Dal 27 al 29 settembre sono in programma le seconde giornate della fase a gironi, mentre la terza giornata è fissata tra il 30 settembre e il 3 ottobre.

Il quarto turno è stato inserito dal 4 al 6 ottobre, mentre a novembre si disputeranno la quinta giornata (dal 12 al 14) e la sesta e ultima giornata (dal 15 al 17). I quarti di finale e gli spareggi Lega A/Lega B si terranno tra il 25 e il 30 marzo, la fase finale è in programma dal 9 al 13 giugno.