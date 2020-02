Sorteggi ottavi Europa League 2020:dove vederli in tv e streaming

L’attesa per i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League cresce, complice i risultati raccolti da Inter e Roma contro Ludogorets e Gent nel doppio confronto. Il sorteggio che deciderà gli accoppiamenti è in programma a Nyon venerdì 28 febbraio alle ore 13. Gli ottavi si disputeranno il 12 e il 19 marzo prossimo.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

L’evento verrà trasmesso in diretta tv e in chiaro sul sito e sul canale Youtube della Uefa. C’è opportunità di seguirlo anche sui canale di Sky Sport, DAZN ed Eurosport. Il sorteggio degli ottavi di finale sarà visibile su Sky Sport 24 e Sky Sport Football. La cerimonia sarà trasmessa, inoltre, in live streaming sia sul sito skysport.it sia sull’app di Sky Sport.

Criteri del sorteggio:il rischio del derby italiano

L’estrazione per la definizione degli accoppiamento in tabellone sarà libera da vincoli: non sono previste né teste di serie né limitazioni di tipo geografico. Cosa vuol dire? È possibile un derby italiano negli ottavi di finale tra Inter e Roma.

Quando si giocano gli ottavi di finale: le date

Da quanto risulta al momento, le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League si giocheranno il 12 marzo, quelle di ritorno invece sono previste in calendario per il 19 marzo.

Note anche le altre date della competizione: quarti di finale di andata in programma il 9 aprile, ritorno il 16 aprile. Le semifinali si disputeranno tra il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). La finale è fissata per il 27 maggio a Danzica, in Polonia.

VIRGILIO SPORT | 28-02-2020 09:32