Sorteggi playoff Mondiali, CT Portogallo: "Pensiamo a battere la Turchia, poi vedremo"

26-11-2021 20:21

Come dice Roberto Mancini: “Speravamo di non pescare il Portogallo, ma anche loro speravano di non trovare noi”. Probabilmente questo lo pensa anche Fernando Santos, CT del Portogallo, al sorteggio dei play off europei per i Mondiali Qatar 2022.

Queste le sue parole:

“L’Italia? Non e’ il caso di parlarne adesso, prima dobbiamo pensare a come battere la Turchia. La semifinale è la partita più importante. Vogliamo battere l’Italia e andare al Mondiale, ma c’è un passaggio importante prima. Il sorteggio? E’ questo, punto. Vedo anche cose positive tra cui la possibilità di giocare le due partite in casa e col supporto del pubblico. A marzo, quando la stagione farà sentire le sue fatiche, non viaggiare sarà importante”.

OMNISPORT