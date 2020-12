Sorteggi, tifosi Roma preoccupati: E se becchiamo loro?

La sconfitta indolore sul campo del Cska Sofia, con tanti giovani in campo, non ha cambiato il destino della Roma in Europa League. Girone vinto a mani basse, spesso e volentieri con tante seconde linee utilizzate da Fonseca, e attenzione che si sposta ora ai sorteggi del prossimo turno, in programma lunedì 14 alle 13 nel quartier generale dell’Uefa a Nyon. I giallorossi, testa di serie al pari di Napoli e Milan, giocheranno la gara di ritorno in casa e affronteranno una delle 15 squadre di seconda fascia (non possono essere abbinati di nuovo allo Young Boys).

Sorteggio Roma, le insidie per i tifosi

Quali sono le avversarie più pericolose per i sostenitori della Lupa? “Spero che non ci tocchi il Benfica: e se becchiamo loro? Sarebbe una finale anticipata. Ricordo ancora il primo turno della Coppa Uefa di trent’anni fa, Roma-Benfica: da non credere”, scrive Mario. C’è un’altra squadra portoghese che fa paura: “Il Braga. Ma attenzione pure al Lille, che ha preso a pallonate il Milan“, scrive un altro fan. Giulio eviterebbe volentieri le squadre spagnole: “Sempre difficile affrontare formazioni della Liga. La Real Sociedad lotta addirittura per il titolo e ha fatto soffrire il Napoli, il Granada è meno forte ma meglio affrontarlo più avanti”.

Europa League, l’avversario preferito dalla Roma

Se alcune squadre mettono paura, ce ne sono altre nell’urna che rappresenterebbero le avversarie perfette nei sedicesimi di finale. “Vi dico la mia top five delle preferite: 1. Molde; 2. Maccabi Tel Aviv; 3. Wolfsberger; 4. Anversa; 5. Stella Rossa“, scrive un tifoso. “Non sono esperto di calcio internazionale, ma a occhio e croce la meno forte dovrebbe essere sto Maccabi“, è un altro parere. “Non mi dispiacerebbe affrontare lo Slavia Praga, quell’eliminazione m’è rimasta qua”, scrive Aldo. “Ma l’avete vista la Dinamo Kiev contro la Juve? Io l’affronterei senza problemi”, aggiunge un altro sostenitore su Twitter.

