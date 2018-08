Sorteggi, tocca a Lazio e Milan

Lazio e Milan in attesa del loro destino in Europa League. Alle 13, a Montecarlo, verranno sorteggiati i gironi della seconda competizione continentale. Dopo l'eliminazione dell'Atalanta, la serie A schiererà solo due squadra, i biancocelesti in prima fascia e il Milan in seconda. Si comincia il 20 settembre.

Prima fascia

Siviglia (Spagna), Arsenal (Inghilterra), Chelsea (Inghilterra), Zenit (Russia), Bayer Leverkusen (Germania), Dinamo Kiev (Ucraina), Besiktas (Turchia), Salisburgo (Austria), Olympiacos (Grecia), Villarreal (Spagna), Anderlecht (Belgio), LAZIO

Seconda fascia

Sporting Lisbona (Portogallo), Ludogorets (Bulgaria), Copenaghen (Danimarca), Marsiglia (Francia), Celtic (Scozia), PAOK Salonicco (Grecia), MILAN, Genk (Belgio), Fenerbahce (Turchia), Krasnodar (Russia), Astana (Kazakistan), Rapid Vienna (Austria)

Terza fascia

Real Betis (Spagna), Qarabag (Azerbaijan), BATE Borisov (Bielorussia), Dinamo Zagabria (Croazia), RB Lipsia (Germania), Eintracht Francoforte (Germania), Malmoe (Svezia), Spartak Mosca (Russia), Standard Liegi (Belgio), Zurigo (Svizzera), Bordeaux (Francia), Rennes (Francia)

Quarta fascia

Apollon Limassol (Cipro), Rosenborg (Norvegia), Vorskla (Ucraina), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Akhisar Belediyespor (Turchia), Jablonec (Repubblica Ceca), AEK Larnaca (Cipro), VIDI (Ungheria), Rangers (Scozia), Sarpsborg (Norvegia), F91 Dudelange (Lussemburgo), Spartak Trnava (Slovacchia)

SPORTAL.IT | 31-08-2018 10:15