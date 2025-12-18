Dopo la sconfitta incassata dalla Juventus Women contro le avversarie del Manchester Utd, il sorteggio della fase a eliminazione diretta di Champions League ha definito il tabellone dagli spareggi alla finale di Oslo, fissata per il prossimo 23 maggio. Come da programma, il sorteggio è stato effettuato dall’ambasciatrice della finale, Maren Mjelde, e dalla direttrice UEFA per il calcio femminile, Nadine Kessler. Per quel che riguarda il calendario delle partite, sarà confermato in seguito.
A Nyon l’esito del sorteggio della fase a eliminazione diretta ha decretato la principale antagonista della Juventus Women, unica squadra italiana rimasta in corsa dopo l’uscita di scena della Roma, che rimane però in testa al campionato e concentrata su questo obiettivo.
Partendo dai playoff, l’urna svizzera ha decretato che le ragazze di mister Canzi affronteranno il Wolfsburg nel playoff della più importante competizione europea per club. Le bianconere, reduci da un percorso nella League Phase chiuso all’ottavo posto, giocheranno la gara di ritorno in casa e dovranno alzare l’asticella per proseguire la competizione europea.
È stato anche sorteggiato il tabellone completo della fase a eliminazione diretta, fino alla finale del 23 maggio a Oslo. In caso di passaggio del turno, dopo la doppia sfida dei playoff, Girelli e compagne affronterebbero nuovamente l’OL Lyonnes ai quarti.
Riassumendo, il quadro che è stato disegnato dall’urna sarebbe il seguente:
Tabellone della fase a eliminazione diretta Champions femminile 2025/2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta
- Atlético de Madrid – Manchester United
- Paris FC – Real Madrid
- OH Leuven – Arsenal
- Wolfsburg – Juventus
- Andata: 11/12 febbraio
- Ritorno: 18/19 febbraio
- Quarti di finale
- Atlético de Madrid / Manchester United – Bayern München
- Paris FC / Real Madrid – Barcelona
- OH Leuven / Arsenal – Chelsea
- Wolfsburg / Juventus – OL Lyonnes
- Andata: 24/25 marzo
- Ritorno: 1/2 aprile
- Semifinali
1: Atlético de Madrid / Manchester United / Bayern München – Paris FC / Real Madrid / Barcelona
2: OH Leuven / Arsenal / Chelsea – Wolfsburg / Juventus / OL Lyonnes
- Andata: 25/26 aprile
- Ritorno: 2/3 maggio
- Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio): vincente Semifinale 1 – vincente Semifinale 2
Mentre le prime quattro classificate della fase campionato ovvero Barcelona, OL, Chelsea e Bayern si sono qualificate direttamente ai quarti, i club che hanno chiuso dal 5° al 12° posto dovranno affrontare gli spareggi di febbraio, Juventus Women compresa.
In questi playoff, le campionesse in carica dell’Arsenal affronteranno l’OH Leuven, club che ha superato la fase campionato nella sua stagione d’esordio in Europa, ma ha perso 3-0 in casa contro le Gunners nella sesta giornata. Le vincitrici affronteranno il Chelsea nei quarti di finale.
Il Wolfsburg, due volte campione, incontra l’unica italiana qualificata, la Juventus mentre l’OL Lyonnes, otto volte vincitore del torneo, attende la vincente nei quarti di finale.
Le due squadre madrilene affronteranno avversari già incontrati nella fase campionato. Il Real Madrid incontrerà il Paris FC, con cui ha pareggiato 1-1 nella fase campionato in Spagna, e la squadra vincitrice affronterà il Barcelona, club che punta a raggiungere la sesta finale. L’Atleti affronta il Man Utd, che ha vinto 1-0 a Madrid nella seconda giornata. Il Bayern München affronterà la vincente di quella partita.
Anche le potenziali semifinali sono state definite dal sorteggio e, con Arsenal e Barcelona sui lati opposti del tabellone, lasciando intravedere la replica della finale disputata la scorsa stagione e che ha premiato le inglesi.
Dunque ai quarti di finale con accesso diretto confluiranno le prime quattro:
- Barcelona
- OL Lyonnes
- Chelsea
- Bayern München
Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, approdano in ordine di classifica della fase calendario:
5 Arsenal
6 Manchester United
7 Real Madrid
8 Juventus
9 Wolfsburg
10 Paris FC
11 Atlético de Madrid
12 OH Leuven