Virgilio Sport
CALCIO MONDIALI

Sorteggiati i gironi dei Mondiali: l'Italia sfiderebbe Svizzera, Canada e Qatar

Pubblicato:

I dodici gironi dei mondiali di calcio 2026 dopo il sorteggio effettuato a Washington. Italia, se qualificata, nel Gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar

Sorteggiati i gironi dei Mondiali: l'Italia sfiderebbe Svizzera, Canada e Qatar

Leggi anche:

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio