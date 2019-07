Sorteggio calendario Serie A: regolamento e diretta tv

La serie A 2019/2020 svela il suo volto: in serata si svolgeranno i sorteggi del calendario del prossimo campionato, al via il prossimo 24 agosto con il primo turno del girone d’andata. La cerimonia di presentazione si terrà negli studi di Sky a Milano, saranno presenti presidenti e dirigenti di tutti i club del massimo campionato italiano. L’evento andrà in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A.

LE DATE

Il prossimo torneo sarà caratterizzato da quattro soste per le gare della Nazionale italiana più una dovuta alle festività natalizie che occuperà il weekend del 28-29 dicembre. Il campionato terminerà il 24 maggio.

IL REGOLAMENTO

Ecco i vincoli del sorteggio ufficializzati dalla Lega di serie A: niente big match tra Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma o derby nella prima giornata e nei turni infrasettimanali. Nella stessa giornata non ci potrà essere più di un confronto tra le grandi della Serie A. Inoltre, le squadre che si sono affrontate nella prima giornata della scorsa stagione non possono incrociarsi nel primo e nell’ultimo turno del prossimo campionato.

Ci sarà la tradizionale alternanza tra le squadre della stessa città. Un’eccezione per Roma e Lazio: le due romane non avendo a disposizione lo Stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2020, dovranno disputare entrambe in trasferta la 19esima di ritorno.

Le partite di andata saranno speculari a quelle di ritorno.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 10:33