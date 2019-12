Sorteggio Champions per Juventus, Atalanta e Napoli. Diretta-live

L’urna di Nyon sorride alla Juventus: Maurizio Sarri affronterà infatti il Lione negli ottavi di finale. La banda di Rudi Garcia al momento è fuori dalla zona Champions in Ligue 1 e non potrà contare su Depay per infortunio. Sorteggio positivo anche per l’Atalanta che se la vedrà con il Valencia. Sospiro di sollievo dunque per Percassi che ha lasciato intravedere un mezzo sorriso al momento dell’estrazione della formazione allenata da Celades. Decisamente diverso l’umore di De Laurentiis: il suo Napoli dovrà compiere una vera e proprio impresa contro il Barcellona.

GLI ACCOPPIAMENTI

Borussia Dortmund – Paris Saint Germain

Real Madrid – Manchester City

ATALANTA – Valencia

Atletico Madrid – Liverpool

Chelsea – Bayern Monaco

Lione – JUVENTUS

Tottenham – Lipsia

NAPOLI – Barcellona

DA NYON

Così Altintop, ambasciatore della finale di Champions League: “Complimenti a tutte le squadre qualificate. Siamo onorati di poter ospitare la finale a Istanbul, stiamo lavorando con la UEFA per creare l’atmosfera ideale”.

Ha poi preso parola Pedro Pinto, presentatore della cerimonia: “Abbiamo visto tantissimi gol in queste partite, in generale tutti i numeri che riguardano un calcio offensivo sono in crescita. Il Barcellona ha conquistato per la tredicesima volta consecutiva il primo posto nel girone”.

Il presidente dell’Atalanta Percassi ha commentato così l’eroica qualificazione degli orobici: “Abbiamo fatto una follia. Esser qui oggi è emozionante, non pensavamo di raggiungere questo obiettivo. Siamo orgogliosi di rappresentare il popolo atalantino. Affronteremo comunque delle squadre molto forti, cresceremo in esperienza comunque andrà”.

PRESENTAZIONE

Sono partite in 32, sono rimaste in 16. La corsa verso la finale di Champions League 2019-2020 in programma il 30 maggio all’Ataturk di Istanbul entra nel vivo con il sorteggio degli ottavi di finale.

LE DATE

Esaurita la fase a gironi a Nyon verranno decisi gli accoppiamenti per il primo turno ad eliminazione diretta. Le partite di andata degli ottavi si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieranno alle 21.

LE MODALITA’ DEL SORTEGGIO

Le regole del sorteggio sono molto semplici: le prime classificate degli 8 gironi sono teste di serie e saranno accoppiate alle otto seconde. Le prime giocheranno il ritorno in casa. Non sono possibili incroci tra squadre che erano inserite nello stesso girone (ad esempio Juventus e Atletico Madrid, Liverpool e Napoli) e neppure gare tra squadre della stessa nazione.

Per la prima volta dal 2012 l’Italia presenta tre formazioni agli ottavi, Juventus, Napoli e Atalanta. Presenti appena cinque nazioni: Inghilterra e Spagna le più rappresentate con quattro squadre, poi Italia e Germania con tre e la Francia con due.

LE 16 SQUADRE

Teste di serie

Barcellona (ESP)

Bayern (GER)

Juventus (ITA)

Lipsia (GER)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Paris Saint Germain (FRA)

Valencia (ESP)

Seconda fascia.

Atalanta (ITA)

Atlético (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Chelsea (ENG)

Lione (FRA)

Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

Tottenham Hotspur (ENG)

I PERICOLI PER LE ITALIANE

Come si evince, il primo posto non mette al sicuro la Juventus dal rischio di un sorteggio scomodo: il Real Madrid è infatti la mina vagante dell’urna, avendo chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle del Paris Saint-Germain. Da evitare per i bianconeri anche il Tottenham di José Mourinho, finalista nella scorsa edizione. Insidioso anche il Chelsea, l’ex squadra di Maurizio Sarri.

Per quanto riguarda Atalanta e Napoli, va da sé che l’obiettivo è evitare i quattro spauracchi: rispettivamente Barcellona, Bayern, Liverpool e Psg per la Dea, le stesse con il Manchester City al posto dei Reds per la squadra di Gattuso. Lipsia e Valencia rappresenterebbero le avversarie migliori per provare a guardare con fiducia verso i quarti di finale.

VIRGILIO SPORT | 16-12-2019 11:08