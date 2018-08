Sorteggio Champions: contenti e scontenti

Urna dolce-amara per le italiane impegnate in Champions League. Sorridono Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno affrontare gironi di ferro.

L'Inter torna nella massima competizione europea dopo sei anni e viene inserito nel gruppo B con Barcellona, Tottenham e Psv. Raggruppamento che lascia alla squadra di Spalletti qualche speranza di avanzare agli ottavi. Il tema forte del doppio confronto con la squadra di Valverde, che non è più quella dei tempi d’oro, sarà la sfida tra l’Inter e Arturo Vidal, sogno di mezza estate di Ausilio e Spalletti. I nerazzurri dovranno battagliare per il secondo posto con gli Spurs: la squadra di Pochettino gioca bene e ha tanti giocatori di classe, ma la difesa potrebbe essere il punto debole.

Sorteggio abbastanza clemente quello di Montecarlo per la Juventus che, inserita nel gruppo H dovrà affrontare un Manchester United che ha raccolto appena una vittoria nelle prime tre gare di Premier League, il Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Poteva sicuramente andare peggio. Cristiano Ronaldo ritroverà quindi l'Old Trafford, lo stadio in cui giocò dal 2003 al 2009, e il pubblico che tanto lo osannò. Un altro bagno di folla per l'asso portoghese si attende nello stadio dello Young Boys, a Berna, dove la presenza di immigrati lusitani è marcata.

Al contrario, non può certo essere soddisfatto il Napoli che per molti ha pescato il cosiddetto “Girone della Morte”: i partenopei dovranno affrontare nel gruppo C, il Paris Saint German di Edinson Cavani che ritornerà al San Paolo, i vicecampioni d'Europa del Liverpool, rinforzati in estate dall'arrivo di Alisson fra i pali, e la Stella Rossa di Belgrado, che torna in Champions dopo 27 anni di assenza. Avversari che evocano tanti ricordi sia alla formazione di De Laurentiis sia alla carriera personale di Carlo Ancelotti.

Infine la Roma, che nel raggruppamento G se la vedrà con il Real Madrid, ultima squadra a cui ha segnato Kevin Strootman da calciatore giallorosso (è avvenuto in amichevole quest'estate). Avversario che evoca la straordinaria doppia impresa del 2008, con 2-1 all'Olimpico bissato al Bernabeu, ma anche la straziante partita dell'11 settembre 2001: vinsero i Blancos 2-1, ma la giornata segnò la storia per ben più tragici motivi. Il Cska riporta alla memoria il 2014, il 5-1 giallorosso, ma anche il beffardo 1-1 del ritorno, che costò carissimo ai capitolini. Occhio al Viktoria Plzen: sembra la Cenerentola del girone, ma nel 2013 rifilò due sconfitte al Napoli, eliminandolo dall'Europa League.

Di seguito gli altri raggruppamenti:

GRUPPO A

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Brugge

GRUPPO D

Lokomotiv Mosca

Porto

Schalke 04

Galatasaray

GRUPPO E

Bayern Monaco

Benfica

Ajax

Aek Atene

GRUPPO F

Manchester City

Shakhtar D.

Lione

Hoffenheim

SPORTAL.IT | 30-08-2018 21:45